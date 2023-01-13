Дамба в Хабаровске будет достроена к концу 2023 года

Новая дамба позволит обезопасить город от подтоплений. Фото: правительство Хабаровского края

Территория Южного округа Хабаровска является одной из самых уязвимых к затоплению частей города, поэтому власти уже давно ведут работу по защите округа путем строительства гидротехнического сооружения. Состояние готовности объекта на данный момент лично проинспектировал губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Защита крупных населенных пунктов, омывающихся Амуром – задача, озвученная президентом России Владимиром Путиным. Поводом для усиления активности в этом направлении послужил инцидент 2013 года, когда Хабаровск столкнулся с масштабным наводнением. Но, как заметил сам глава региона, к строительству дамбы в Южном округе с населением более 200 тысяч человек, приступили только в 2015 году.

- Возникало множество вопросов, связанных, в том числе, с недобросовестностью подрядчиков, с которыми нам пришлось расторгнуть контракт в 2021-м. А мы знаем, что в эти годы паводки к нам часто заходили, - пояснил Михаил Дегтярев.

Однако после неразберих с подрядчиками, контракт достался новой организации, которая в ударном темпе работает над своевременным завершением дамбы. Глава Хабаровского края снова смог добиться успеха там, где не удавалось его предшественникам. Консолидировав усилия федерального центра, краевого правительства, муниципалитета, губернатор сдвинул проблему дамб Хабаровска с мертвой точки, и теперь все жители края могут наблюдать конкретные результаты этой работы.

Так, уже до конца января планируется закончить строительство самого длинного отрезка сооружения, протяженностью пять километров. Участок объекта раскинется от базы отдыха «Дельфин» до входа в Амурский затон. Завершение второго этапа работ, предполагающего возведение около полуметра вблизи торгового центра «Броско Молл», запланировано на апрель. На последнем этапе предстоит тестирование понтона-батопорта на большой воде, и в случае удовлетворительных результатов объект будет готов к сдаче. Ориентировочный срок – третий квартал 2023 года.

В то же время регион займется благоустройством территории, прилегающей к защитному гидротехническому сооружению. И после того, как паводки перестанут угрожать краевой столице, в городе появится еще одна полноценная набережная, которая станет точкой притяжения жителей и туристов. Михаил Дегтярев подчеркнул, что, разработанная концепция подразумевает создание не только одной из самых протяженных в России набережных, но и самых насыщенных возможностями для отдыха и досуга.