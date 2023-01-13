Премией правительства Москвы награждён корреспондент «Комсомольской правды»

Корреспондент «Комсомольской правды» Андрей Абрамов стал лауреатом престижной премии города Москвы в области журналистики. Фото: Иван МАКЕЕВ

День российской печати отмечается сегодня, 13 января. По случаю праздника состоялась церемония награждения лучших журналистов премией города Москвы в области журналистики.

«С Днем российской печати, с заслуженными наградами, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин на сегодняшнем вручении премий. - 320 лет назад вышло первое издание «Ведомостей», которые должны были сообщать о военных и иных делах, значимых для знаний и истории. С тех пор прошло много времени - больше трех веков, но роль журналистов не изменилась. От их профессионализма, умения, ответственности зависят знания и память народа о тех событиях, которые происходят на территории нашей страны и нашего славного города».

По случаю Дня российской печати состоялась церемония награждения лучших журналистов премией города Москвы в области журналистики. Фото: Иван МАКЕЕВ

Мэр выразил благодарность лауреатам и всему журналистскому цеху Москвы.

«Спасибо вам огромное за ваш труд, за ваше умение, неравнодушное отношение к своему делу от всех москвичей», - сказал Собянин, отметив работу репортеров в критических ситуациях.

«Особенно в такие минуты проявляется роль журналистов, становится определяющей, ключевой даже, - подчеркнул мэр. - В любом военном конфликте, с одной стороны, на чаше весов - это военные победы, военные сражения. С другой стороны - это может не столь заметная, но не менее важная информационная война, которая ведется всеми силами и средствами».

Мэр напомнил, что при этом очень многое зависит от журналистов и их патриотической позиции.

«Как сказал президент, чтобы нам победить, нам недостаточно военных побед, нам нужно, чтобы наша страна продолжала развиваться в социальном плане, в экономическом, - добавил Собянин. - И, как вы видите, несмотря на все сложности, проблемы, санкции, Москва продолжает развиваться по всем направлениям».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Премия города Москвы в области журналистики присуждается за создание наиболее талантливых и актуальных журналистских материалов, теле- и радиопередач о городе и его жителях.

В числе лауреатов премии за 2022 год - корреспондент «Комсомольской правды» Андрей Абрамов. Награду наш коллега получил за освещение вопросов развития городского транспорта и социально значимых проектов столицы.

Корреспондент «Комсомольской правды» Андрей Абрамов и мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: Иван МАКЕЕВ

Андрей пришел в «Комсомолку» в 2020 году на стажировку, но уже через две недели его приняли в штат - в отдел московского выпуска. Он пишет на разные городские темы - от криминала и резонансных чрезвычайных происшествий до экологии, развлечений в большом городе, сохранения исторического наследия.

Андрей участвовал в работе велопатруля центра организации дорожного движения (ЦОДД), рейдах с проверками на городском транспорте, полицией и другими ведомствами. Наш репортёр испытал на себе немало развлекательных новаций и знает все о флайборде, догтрекинге, яхтинге, хоппинге (тексты автора на эти и многие другие темы можно прочитать по ссылке). Андрей стремится как можно больше рассказывать читателям о преимуществах московского городского транспорта.

Корреспондент КП Андрей Абрамов в рубрике "Испытано на себе" тестирует, как люди с инвалидностью передвигаются на общественном транспорте столицы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Андрей Абрамов с электросамокатами в парке "Сокольники". Фото: Андрей АБРАМОВ

КОГО НАГРАДИЛИ

Премия города Москвы в области журналистики присуждается с 2001 года указом мэра Москвы по предложению Союза журналистов столицы на основании решения-рекомендации экспертного совета. В него входят руководители средств массовой информации, авторитетные журналисты, депутаты Мосгордумы.

Всего за прошедшие годы награды были удостоены 337 журналистов.

В этом году дипломы и памятные знаки получили 28 человек. Среди них:

- работники службы информационного агентства АО «Москва Медиа» шеф-редактор службы информационного агентства Наталья Конова и руководитель отдела мультимедиа Екатерина Власенко;

- сотрудники телеканала «Россия» - шеф-редактор производства форматов службы главного продюсера дирекции информационного канала «Россия 24» Ольга Курлаева и заместитель начальника службы информационного вещания творческо-производственного объединения «Москва 24» Евгений Сутырин;

- фотокорреспондент отдела иллюстраций редакции «Российской газеты» Сергей Михеев (полный список - на mos.ru).

Отдельную награду - Орден Дружбы - мэр вручил политическому обозревателю газеты «Вечерняя Москва» Михаилу Щербаченко.

Поздравляем лауреатов с почетными наградами и всех коллег с профессиональным праздником!

Лауреаты престижной премии. Фото: Иван МАКЕЕВ

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