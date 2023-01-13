Премьера новой «Бесприданницы»: Похудевшая до неузнаваемости Ирина Пегова и ослепительная Алена Хмельницкая

Актриса Елена Валюшкина на премьере спектакля "Бесприданница" театра имени Моссовета. Фото: Елена Лапина, Евгения Сирина, Геворг Арутюнян

В преддверии 200-летия Островского в Театре имени Моссовета представили новую «Бесприданницу».

В главных ролях блистают молодые кинозвезды - Павел Чинарев и Станислав Бондаренко. Ну и как «вишенка на торте» - королева комедии Елена Валюшкина в роли расчетливой маменьки главной героини.

Понятно, что невозможно соревноваться с Михалковым и Гузеевой, но молодёжь выглядит достойно. Особенно хорош Павел Чинарев в роли циничного обольстителя Паратова.

Фото: Елена Лапина, Евгения Сирина, Геворг Арутюнян

- Как быстро женщина забывает мужчину, которого страстно любила?-«допрашивает» растерянную Ларису внезапно объявившийся Паратов.

И Чинарев это ТАК говорит, что у всех женщин в зале перехватывает дыхание.

И нет сомнений, что главная героиня снова пропала…

Это одна из лучших постановок легендарного режиссера Евгения Марчелли - блестящий подбор актерского состава и новый взгляд на историю об обманутой любви, отсутствии эмпатии, цинизме.

Фото: Елена Лапина, Евгения Сирина, Геворг Арутюнян

Новая работа Марчелли пришлась по душе и его коллегам. Одной из первых спектакль посмотрела Алена Хмельницкая.

Стройная, стильная, кажется, время не властно над этой кинодивой.

В партере аплодирует и Ирина Пегова. Актриса стала брюнеткой и сильно постройнела. 44-летнюю Ирину просто не узнать в новом облике.

Актриса призналась в своих соцсетях, что похудеть ей помогли разгрузочные дни.

- Всееее! Сажусь на диету! Хочу разгрузочные дни! Начну с моей любимой молочной! Мне ее открыла Несколько лет назад Инга Оболдин (актриса - Ред.). В первый день кефир, но я его очень не люблю и заменяю на ряженку, - рассказала Пегова в своем блоге.