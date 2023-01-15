У московских охотников за «зайцами» появился настоящий заяц

Питомца назвали Валидация (процесс проверки — если перевести термин), а сокращенно — Валя

Новогоднее чудо, карма или ирония судьбы: у московских контролеров — тех, что ловят безбилетников — теперь живет заяц. Точнее, кролик. Упитанный плюшевый ушастик поселился в офисе Управления контроля правил пользования наземным городским пассажирским транспортом.

На январских каникулах «двойка» контролеров как обычно каталась по маршрутам на юге Москвы — охотились на «зайцев». Вышли из автобуса в районе Орехово-Борисово Южное и увидели, что на остановке стоит переноска для животных. А внутри крольчиха.

— Наши сотрудники не могли оставить пушистый символ 2023 года на холоде. Они пытались найти хозяина в районных группах, но безуспешно. В итоге было принято решение забрать кролика в офис, — сообщили в пресс-службе Дептранса Москвы.

Контролеры — люди суровые (а как иначе с хамами-нарушителями?) Но как оказалось, не без чувства юмора. Питомца назвали Валидация (процесс проверки — если перевести термин), а сокращенно — Валя.

Не так давно свой талисман появился и у московских дворников — бультерьер-модник из Солнцева носит оранжевый комбинезон и подбадривает коммунальщиков.