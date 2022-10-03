Новый скоропомощной корпус больницы №15 имени Филатова готов на 75 процентов

Фото предоставлено Департаментом строительства г. Москвы.

Для пациентов больницы №15 имени Филатова на востоке столицы появится новый скоропомощной стационарный корпус.

«Здание готово на 75 процентов, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Сейчас здесь ведутся чистовые отделочные работы, монтаж инженерных систем и оборудования».

По его словам, специалисты также заняты устройством внутренних и наружных инженерных сетей. Одновременно проводится благоустройство вокруг корпуса.

«Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, строительство скоропомощных комплексов – ключевой элемент программы повышения оперативности и качества медпомощи пациентам, состояние которых требует экстренного вмешательства», - отметил глава ведомства.

КОНКРЕТНО

Общая площадь будущего здания - порядка 15 тысяч квадратных метров.

В нем разместятся:

- 6 разнопрофильных операционных;

- новейшая медтехника - антиограф, магнитно-резонансный томограф, компьютерный томограф, аппараты ультразвуковой диагностики, аппарат искусственного кровообращения;

- общественные и служебные зоны с удобным расположением. К примеру, приём пациентов - по принципу разделения потоков. Их обозначат по степени тяжести - в тяжелом состоянии, средней степени тяжести, условно легком состоянии, а также поступающие «самотеком»;

- комфортные условия для родственников пациентов - просторные зоны ожидания, комнаты для бесед с врачами, места для круглосуточного пребывания при блоке реанимации и интенсивной терапии.