Собянин открыл Центр поддержки семей мобилизованных в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Сегодня, 3 октября, мэр Москвы Сергей Собянин открыл городской Центр поддержки семей мобилизованных. Его разместили в специализированном центре занятости «Моя карьера» на улице Сергия Радонежского.
«Семьи мобилизованных должны знать и сами военнослужащие должны знать, что Москва будет заботиться о них на всем протяжении специальной военной операции и после нее, - сказал Собянин. - Мы никого не бросим, будем внимательно относиться к каждой семье, к каждой супруге, родителям, детям».
Мэр подчеркнул, что такая поддержка сейчас не менее важна, чем сама мобилизация.
«Потому что семьи оказываются в ситуации, которую сложно было предположить еще вчера, - отметил Собянин. - И, конечно, многие просто психологически даже не готовы к этому. Поэтому мы создали специальный Центр оказания содействия семьям мобилизованных, которым здесь предоставляется набор услуг адресной помощи, включая материальную помощь, психологическую поддержку, юридическую помощь».
Во время общения с членами семей мобилизованных мэр сообщил, что власти Москвы также позаботятся при необходимости об оплате детсадов, школьной продленки и развивающих кружков.
«Мы все это возьмем на себя и за счет города оплатим: и дополнительное питание, и дополнительное нахождение в школе, и кружки и так далее, - уточнил Собянин. - Если есть такая необходимость, то по заявлениям мы все это сделаем».
По его словам, семьи могут также обращаться не только в созданный городской Центр, но и в специальные кол-центры и открытые в военкоматах группы, которые занимаются решением вопросов по направленным повесткам.
В Центре поддержки семей мобилизованных в Москве работают специалисты сразу нескольких столичных ведомств - департаментов труда и социальной защиты, образования и здравоохранения.
Приём родственников мобилизованных ведут:
- 20 консультантов;
- 3 эксперта по юридическим вопросам;
- 2 консультанта по решению вопросов, связанных с детсадами и школами;
- 2 – по помощи пожилым родственникам;
- 5 психологов.
В зависимости от того, что нужно конкретной семье, они могут:
1. Для детей:
- помочь с устройством в ясли, детсад или школу рядом с домом;
- оформить горячее питание;
- решить вопросы, связанные с отдыхом и развлечениями.
2. Для родителей:
- оформить адресную помощь и надомное обслуживание пожилым родственникам, нуждающимся в постоянном уходе;
- обеспечить ускоренную и упрощенную госпитализацию в стационар родственников, требующих круглосуточного наблюдения и лечения.
3. Для жен:
- помочь в поиске работы и трудоустройстве;
- провести юридические консультации;
- оказать психологическую помощь;
- решить вопросы с адресной социальной поддержкой;
- помочь с получением государственных услуг.
Этот список будет расширяться при необходимости.
Кроме того, специалисты Центра готовы решить с помощью социальных волонтёров и нестандартные запросы. Например:
- обеспечить уход за домашним питомцем или комнатными растениями;
- встретить маму в аэропорту и сопроводить на госпитализацию в больницу;
- переоформить машину на жену;
- отвести детей в школу и др.
Для семей мобилизованных также планируются:
- в тренинговом центре - занятия по темам «Как найти ресурсы в сложной ситуации», «Как справляться со стрессом на рабочем месте», «Эффективное трудоустройство», «Как управлять бюджетом семьи»;
- бесплатное обучение по использованию цифровых ресурсов города (Мос.ру, Мой Налог, Госуслуги, ЕМИАС.ИНФО и пр.)
Центр поддержки семей мобилизованных на базе специализированного центра занятости населения «Моя карьера».
ул. Сергия Радонежского, д. 1, стр. 1, ст. м. «Площадь Ильича».
Телефон для справок +7 (495) 870-44-44.
Время работы Центра: с понедельника по воскресенье, с 9.00 - 20.00.