Собянин открыл Центр поддержки семей мобилизованных в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: Евгения ГУСЕВА

Сегодня, 3 октября, мэр Москвы Сергей Собянин открыл городской Центр поддержки семей мобилизованных. Его разместили в специализированном центре занятости «Моя карьера» на улице Сергия Радонежского.

«Семьи мобилизованных должны знать и сами военнослужащие должны знать, что Москва будет заботиться о них на всем протяжении специальной военной операции и после нее, - сказал Собянин. - Мы никого не бросим, будем внимательно относиться к каждой семье, к каждой супруге, родителям, детям».

Мэр подчеркнул, что такая поддержка сейчас не менее важна, чем сама мобилизация.

«Потому что семьи оказываются в ситуации, которую сложно было предположить еще вчера, - отметил Собянин. - И, конечно, многие просто психологически даже не готовы к этому. Поэтому мы создали специальный Центр оказания содействия семьям мобилизованных, которым здесь предоставляется набор услуг адресной помощи, включая материальную помощь, психологическую поддержку, юридическую помощь».

Во время общения с членами семей мобилизованных мэр сообщил, что власти Москвы также позаботятся при необходимости об оплате детсадов, школьной продленки и развивающих кружков.

«Мы все это возьмем на себя и за счет города оплатим: и дополнительное питание, и дополнительное нахождение в школе, и кружки и так далее, - уточнил Собянин. - Если есть такая необходимость, то по заявлениям мы все это сделаем».

По его словам, семьи могут также обращаться не только в созданный городской Центр, но и в специальные кол-центры и открытые в военкоматах группы, которые занимаются решением вопросов по направленным повесткам.

ЧЕМ ПОМОГУТ

В Центре поддержки семей мобилизованных в Москве работают специалисты сразу нескольких столичных ведомств - департаментов труда и социальной защиты, образования и здравоохранения.

Приём родственников мобилизованных ведут:

- 20 консультантов;

- 3 эксперта по юридическим вопросам;

- 2 консультанта по решению вопросов, связанных с детсадами и школами;

- 2 – по помощи пожилым родственникам;

- 5 психологов.

В зависимости от того, что нужно конкретной семье, они могут:

1. Для детей:

- помочь с устройством в ясли, детсад или школу рядом с домом;

- оформить горячее питание;

- решить вопросы, связанные с отдыхом и развлечениями.

2. Для родителей:

- оформить адресную помощь и надомное обслуживание пожилым родственникам, нуждающимся в постоянном уходе;

- обеспечить ускоренную и упрощенную госпитализацию в стационар родственников, требующих круглосуточного наблюдения и лечения.

3. Для жен:

- помочь в поиске работы и трудоустройстве;

- провести юридические консультации;

- оказать психологическую помощь;

- решить вопросы с адресной социальной поддержкой;

- помочь с получением государственных услуг.

Этот список будет расширяться при необходимости.

Кроме того, специалисты Центра готовы решить с помощью социальных волонтёров и нестандартные запросы. Например:

- обеспечить уход за домашним питомцем или комнатными растениями;

- встретить маму в аэропорту и сопроводить на госпитализацию в больницу;

- переоформить машину на жену;

- отвести детей в школу и др.

Для семей мобилизованных также планируются:

- в тренинговом центре - занятия по темам «Как найти ресурсы в сложной ситуации», «Как справляться со стрессом на рабочем месте», «Эффективное трудоустройство», «Как управлять бюджетом семьи»;

- бесплатное обучение по использованию цифровых ресурсов города (Мос.ру, Мой Налог, Госуслуги, ЕМИАС.ИНФО и пр.)

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Центр поддержки семей мобилизованных на базе специализированного центра занятости населения «Моя карьера».

ул. Сергия Радонежского, д. 1, стр. 1, ст. м. «Площадь Ильича».

Телефон для справок +7 (495) 870-44-44.

Время работы Центра: с понедельника по воскресенье, с 9.00 - 20.00.