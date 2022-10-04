Реновация ускорилась

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Фото: Василий КУЗЬМИЧЕНОК/ТАСС

С 30 сентября по 18 октября в Восточном районе ВАО жители восьми старых домов начнут переезд в новостройку по программе реновации по адресу: ул. 9 Мая, д. 28, корп. 1. Изначально их дома были включены во второй этап переселения (с 2025 по 2028 год), сообщил заместитель руководителя департамента градостроительной политики Москвы Андрей Валуй.

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Стартовый дом стал первой новостройкой в районе Восточный по программе реновации.

«Приближение сроков стало возможным благодаря высоким темпам строительства и слаженной работе правительства Москвы. Переезды в новое жилье начинаются уже сейчас. При этом ускорение темпов строительства никак не повлияло на качество выполненных работ - дом построен в соответствии с высокими стандартами программы реновации», - отметил Андрей Валуй.

В новостройку переедут 345 семей. 825 жителей - гигантское количество людей! Чтобы не устраивать столпотворение, переезд проведут в три этапа. С 30 сентября приступили к заселению 144 семей из домов 18А и 21 на улице 9 Мая, а также дома 15А на улице Главная. С 11 октября стартует переселение 106 семей из домов 4, 20А и 24А на улице 9 Мая. А с 18 октября в новые квартиры начнут переезжать 95 семей из домов 22А и 24 на улице 9 Мая.

«Для горожан открыт Центр переселения, а на портале mos.ru, в суперсервисе, они получат всю необходимую информацию. А также смогут оставить заявки в случае выявления каких-либо недочетов, которые будут оперативно устранены», - отметил представитель департамента.

Андрей Валуй добавил, что в новостройке предусмотрено 84 однокомнатных, 267 двухкомнатных и 69 трехкомнатных квартир.

Важно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

«ПОЛЬЗУЮТСЯ ТОЙ ЖЕ ИНФРАСТРУКТУРОЙ»

В Москве уже ведется переселение жителей шести домов ранее запланированного срока. Дома расположены в трех округах и в четырех районах столицы: ЮВАО (Южнопортовый и Кузьминки), САО (Западное Дегунино), ЮАО (Царицыно).

В целом за 2022 год более 90 тысяч жителей Москвы начнут переселяться в дома по программе реновации в нынешнем году.

«Всего более 90 тысяч жителей столицы начали переселяться по программе реновации в текущем году. Мы видим сейчас, насколько большие темпы набрала реновация. Люди переезжают в новые дома внутри своего района. Они продолжают пользоваться той же инфраструктурой, которой пользовались и ранее. Это очень удобно», - отметил Андрей Валуй.

Представитель ведомства также добавил, что за первые годы было удвоено количество «стартовых» площадок по программе реновации. Речь идет об участках земли, на которых построены, строятся или планируется строительство домов для переселенцев. В 2022 году в рамках проекта предусмотрено девять миллионов квадратных метров «стартовых» площадок.

Ранее руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин отметил, что в столице уже ведется переселение ранее запланированного срока жителей шести домов. Дома расположены в 3 округах и в 4 районах столицы: ЮВАО (Южнопортовый и Кузьминки), САО (Западное Дегунино), ЮАО (Царицыно).