Погодная аномалия снова бьет все рекорды. Сколько продержится Крещенская оттепель и ждать ли морозов

Центр погоды «Фобос» спрогнозировал аномально теплый конец зимы в Москве Фото: Иван МАКЕЕВ

Вместо Крещенских морозов в 2023 году - Крещенская оттепель! На этой неделе погода в Москве - как в начале марта, с изумлением констатируют в Московском метеобюро. Температура на 6-8 градусов выше климатической нормы.

Во вторник и среду серо и промозгло, с неба будет сыпать снег, мокрый снег и дождь. Днем 0…+2 градуса. В среду возможен ледяной дождь.

Пик потепления придется на Крещение. Тем, кто решится ночью окунуться в прорубь, придется делать это под дождем или мокрым снегом, при температуре 0…+2 градуса. Ветер будет свистеть с порывами до 18 м/сек. В общем, погода крайне неуютная. Днем 19 января +4…+5 градусов.

Оттепель на Крещение - действительно очень редкое явление, не только по народным приметам, но и по метеорологической статистике. В XXI веке она случалась всего однажды, в 2007 году. Зато какая, +6,3 градуса! Это рекорд для 19 января за все 140 лет метеонаблюдений. Шансы, что сейчас он будет побит, есть, хотя и небольшие.

В пятницу, субботу и воскресенье, 20-22 января, судя по прогнозам Гидрометцентра России, оттепель продолжится. Круглые сутки на градусниках от ноля до +3 градусов, облачно, с мокрым снегом и дождем.

Январскую весну в столицу несет южный циклон, объясняют метеорологи центра «Фобос» - вместе с воздушными массами с Черного моря, теплыми и до предела насыщенными влагой.

В «Фобосе» уверены, что сильных морозов в Москве больше не будет до конца зимы. Померзли, и хватит! Остаток января и февраль по средней температуре окажутся на 2-3 градуса теплее климатических норм. А там уже и весна.

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