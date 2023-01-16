Строительство Московского скоростного диаметра: Маршрут разгрузит дороги в восточных и юго-восточных районах столицы

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Московский скоростной диаметр (МСД) набирает обороты. Для водителей постепенно запускают дополнительные отрезки трассы. Сегодня, 16 января, мэр Москвы Сергей Собянин открыл участок МСД - от Покровской улицы до Зенинского шоссе за МКАДом.

«Сегодня сдаем основной участок, - сказал мэр во время запуска движения. - Два оставшихся участка будут введены в сентябре. Таким образом, будет соединена Петербургская трасса и Нижегородская через Московский скоростной диаметр. Стройка важная, нужная, идет быстрее, чем намечено по плану».

Мэр напомнил, что МСД на севере связан с дорогой на Санкт-Петербург, а на востоке его планируют соединить с новой трассой на Казань, прокладываемой сейчас федеральными подрядчиками.

Что сделали

На участке МСД от Покровской улицы до Зенинского шоссе длиной порядка 3 километров (по прямой) построили и реконструировали 8,2 километра дорог. Сюда входят:

- строительство путепровода основной трассы МСД на пересечении с улицей Маресьева (94 м, 3 полосы движения в каждом направлении) и разворота над ним (218 м, 1 полоса движения в одном направлении);

- реконструкция соседних улиц (около 1 км, 2-3 полосы движения в каждом направлении);

- строительство боковых проездов вдоль основной трассы МСД (3,9 км, 2 полосы движения в одном направлении).

Кроме того, недалеко от Зенинского шоссе и СНТ «Зенино» (г. Люберцы) проложили два подземных пешеходных перехода. Вдоль этого же шоссе поставили шумозащитные экраны длиной 1,16 километра.

В чем польза

Открытие нового участка МСД от Покровской улицы до Зенинского шоссе:

- разгрузит соседние дороги в восточных и юго-восточных районах столицы, в том числе Зенинское шоссе, Покровскую улицу, улицу Вертолётчиков и др.;

- ускорит поездки по городу для жителей московских районов Некрасовка, Косино-Ухтомский и подмосковных Люберец, в которых сегодня живут в целом более 400 тысяч человек;

- обеспечит транзит и удобный выезд транспорта из города, а в перспективе – соединение МСД со строящейся федеральной трассой М-12 «Москва – Нижний Новгород – Казань». При этом перепробег машин сократится до 0,9 километра - время проезда снизится в среднем на 6 минут.

На заметку

Длина Московского скоростного диаметра - 68 километров (по 3 полосы движения в каждом направлении). А с учётом десятков мостов, эстакад и соседних улиц - 219 километров. Дорога свяжет крупнейшие вылетные магистрали города – Дмитровское, Алтуфьевское, Ярославское, Щёлковское шоссе, шоссе Энтузиастов, Рязанский и Волгоградский проспекты, Каширское и Варшавское шоссе, а также ТТК, МКАД и др.

Всего на маршруте:

- 141 искусственное сооружение (около 60 километров), в том числе сюда входит самая длинная эстакада в Европе - 2,5 километра на участке от МКАДа до шоссе Энтузиастов;

- 34 пешеходных перехода;

- связка с ТТК в районе станций МЦД-2 и МЦК «Новохохловская».

По МСД можно будет проехать без светофоров за 40 минут весь город, минуя центр. Для водителей среднее время в пути сократится на 30 минут и до 85 минут в часы пик. При этом Третье кольцо, радиальные магистрали и МКАД разгрузятся до 20%.

Полностью МСД планируют запустить до конца 2023 года.