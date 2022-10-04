Забег в честь Дня московской промышленности

На следующий день после Дня московской промышленности, который отмечается 7 октября, в столице пройдет бесплатный забег для всех желающих, регистрация на соревнования уже открыта. Об этом сообщает пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

«В конце сентября в столице прошел финал спартакиады «Моспром», который в очередной раз доказал, что у сотрудников промышленных предприятий, учащихся технических вузов и колледжей есть большой запрос на спортивные мероприятия. В этом году мы снова решили не ограничиваться одним масштабным состязанием и провести бесплатный забег ко Дню московской промышленности. Принять участие в мероприятии могут все желающие. Соревнования начнутся 8 октября в 9:00 в парке Победы на Поклонной горе», - цитирует пресс-служба руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, входящего в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислава Овчинского.

Уточняется, что спортсмены смогут попробовать свои силы на одной из трех дистанций: 1, 5 и 10 км. Планируется, что в состязаниях примут участие около 3 тыс. человек из девяти возрастных групп. Для участия в забеге необходимо иметь при себе медицинскую справку. Заполнить анкету и получить более подробную информацию о мероприятии можно на сайте. Победителей наградят медалями и кубками, также они получат призы от партнеров мероприятия.