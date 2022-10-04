Новая взрослая поликлиника появится в Измайлово

Фото: Департамент строительства г. Москвы

На востоке столицы в Измайлово на Измайловском проспекте, дом 63, 65, 67 скоро начнёт принимать пациентов новая поликлиника для взрослых. Она рассчитана на на 750 посещений в смену.

«Здание готово на 85 процентов, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - В нем завершаются фасадные работы и монтаж внутренних инженерных систем».

По его словам, специалисты заняты отделкой и устройством наружных инженерных коммуникаций. Поликлиника будет полностью готова уже в этом году. Она относится ко второму уровню оказания амбулаторной медицинской помощи. Это значит, что пациенты смогут получить здесь специализированные высококвалифицированные медико-санитарные услуги, используя современное высокотехнологическое оборудование, расходные материалы и медикаменты.

«Основной задачей строительства новых поликлиник, помимо оказания медицинской помощи, является создание удобных и комфортных пространств для посетителей и медперсонала, соответствующих «Новому московскому стандарту поликлиник», который утвердил мэр Москвы Сергей Собянин, - отметил Загрутдинов. - Он основан на высокой доступности специалистов, современных технологиях для диагностики и профилактики болезней, расширении «цифровых» возможностей».

КОНКРЕТНО

По новому стандарту оснащения поликлиник «Московский стандарт +» в пятиэтажном здании на Измайловском проспекте появятся:

- зоны комфортного ожидания;

- понятная система навигации;

- новейшая медтехника;

- удобные маршруты для пожилых людей и инвалидов;

- зоны дежурного врача, выдачи больничных листов, места отдыха;

- кабинеты лучевой диагностики, врачей специалистов, терапевтического отделения, функциональной диагностики, эндоскопии, профилактики, реабилитации;

- администрация и служебно-бытовые зоны.