Кубок KP.RU по футболу: Лидер разбивает «блогерскую» команду, а москвичи остаются на втором месте

Фото - Андрей Кнутов

На текущей неделе определится список любительских футбольных команд, которые в итоге разыграют Кубок KP.RU. Напомним, в ноябре в борьбу за этот учрежденный нашей редакцией трофей вступили восемь коллективов из Москвы и Подмосковья.

После регулярного чемпионата Народной Футбольной Лиги, где каждый по одному разу сыграл с каждым, число претендентов сократится вдвое. И начнется самое интересное - матчи на выбывание!

В шестом туре «регулярки» досрочно, за тур до финиша, звание чемпиона завоевал «Водник». Он обыграл со счетом 4:1 команду «Чунга-Чанга», которую в кулуарах называют «блогерской» - ребята очень активны в социальных сетях, постоянно выдумывают различные интересности в анонсах матчей. Словом, все под стать модному формату Медиалиги.

В данном случае эта активность сыграла с ними злую шутку - после победного матча игроки «Водника» рассказывали в интервью, что «мотивирующие картинки», в которых «Чунга-Чанга» обещала победить «Водник», на самом деле их только завели.

- Не стоит такое публиковать перед матчами с нами, - улыбался защитник Кирилл Гусев. - Нас это только мотивирует. Ничего хорошего из таких картинок не выйдет, поверьте.

Московская команда «Север» в сложнейшем матче сумела обыграть «Посейдон» (3:2) и сохранила промежуточное второе место. На третьем - «Звезда», разгромившая в туре «Дмитровку» (9:5). Покер (4 гола за матч) в этой игре сделал нападающий Гамлет Акобян.

Эта тройка команд на данный момент недосягаема для соперников по очкам и уже совершенно точно примет участие в Золотом плей-офф, где будет разыгран Кубок KP.RU. А вот на четвертое место, которое тоже дает право биться за трофей, претендуют сразу четверо - «Чунга-Чанга», «Саутгемптон», «Посейдон», «Долгопа Юнайтед». Первые две команды из этого списка сегодня как раз встречаются очно. Болельщики предвкушают прекрасный матч!

Впрочем, оставшиеся вне ТОП-4 команды также продолжат участие в сезоне - они разыграют Серебряный плей-офф.

Победители станут известны уже в начале февраля.

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