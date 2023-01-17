В Тропарево-Никулино построено здание пожарного депо с учебно-тренировочной башней

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.

Столичные власти в своих градостроительных планах особое внимание уделяют безопасности жителей и в целом города. Для этого в том числе строят в разных районах Москвы пожарные депо. Причем это не просто «пожарка», а современные многофункциональные комплексы, позволяющие в считанные минуты оказать помощь попавшим в беду. Один из них появился на западе столицы.

«Здание пожарного депо введено в эксплуатацию в районе Тропарево-Никулино, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Сооружение находится на улице Академика Анохина, владение 8».

По его словам, общая площадь строения - 3400 квадратных метров. Теперь в депо разместилось трехэтажное здание с гаражом на пять машин. Кроме того, возведена учебно-тренировочная башня высотой в четыре этажа.

Сегодня Департамент строительства Москвы занимается созданием двух пожарных депо. В Восточном округе столицы на улице Западная строится здание на 5 машино-мест. В нем ведутся фасадные работы, монтаж внутренних и внешних инженерных систем. Еще одно пожарное депо сооружают на северо-востоке города в поселке Северный. Его адрес - Дмитровское шоссе, владение 163. Здесь полностью готовы монолитные железобетонные конструкции. Специалисты продолжают отделочные работы.