Москвичам рассказали, где и в какое время будут проходить бесплатные тренировки по катанию на беговых лыжах

В большинстве точек, где проводятся тренировки, проката нет или он не работает в то время, когда идут занятия Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве в рамках проекта «Мой спортивный город» жителей столицы в возрасте 18+ научат кататься на классических беговых лыжах. Участникам объяснят, как правильно поворачивать, тормозить и падать на лыжах, а также покажут упражнения для развития выносливости и координации.

Первые тренировки с профессиональными тренерами МОСГОРСПОРТа проведут 17 января. Все занятия абсолютно бесплатны. Чтобы попасть на тренировку, нужно пройти регистрацию на сайте.

В большинстве точек, где проводятся тренировки, проката нет или он не работает в то время, когда идут занятия. Так что, если у вас нет комплекта лыж, его нужно найти заранее. Специалисты также советуют одеваться удобно, но по погоде, и брать с собой воду.

КОНКРЕТНО

Когда проходят занятия:

Вторники и четверги с 19:00 до 20:00

Субботы с 10:00 до 11:00

В каких парках:

— Северное Тушино (СЗАО), прокат - ул. Свободы, вл. 56/4, точка сбора недалеко от входа на пересечении ул. Свободы и Фомичевой;

— Усадьба Воронцово (ЮЗАО), проката нет, точка сбора возле катка с искусственным льдом «Live! Каток»;

— Измайловский ПКиО (ВАО), прокат - Аллея Большого круга, вл. 7 Б, стр. А, точка сбора на Московском проспекте, 4, стр. 2;

— парк Олимпийской деревни (ЗАО), прокат не работает, точка сбора около здания администрации парка - ул. Лобачевского, 27;

— Кузьминки-Люблино (ЮВАО), прокат - ул. Заречье, 7, точка сбора у главной сцены (рядом с киосками) - Кузьминский парк, 1/1;

— Сквер по Олонецкому проезду (СВАО), проката нет, точка сбора около здания буккроссинга - Олонецкий проезд, 18, стр.1;

- лыжно-биатлонная трасса в Лужниках (ЦАО), прокат - ул. Лужники, 24, точка сбора возле проката.