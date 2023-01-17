В 2023 году в Северном Измайлово на месте первой снесенной пятиэтажки по программе реновации построят жилой дом

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.

На востоке столицы в районе Северное Измайлово до конца этого года появится жилой дом для переселенцев реновации. Его адрес - улица Константина Федина, владение 5.

«Сейчас возводится надземная часть здания, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Его строят на месте расселённой в 2018 году пятиэтажки. Это был первый дом в Москве, который переселили по программе реновации и затем демонтировали по технологии «умного сноса».

КОНКРЕТНО

Здание из шести секций с подземной автостоянкой будет выглядеть так:

- фасады - с системой вентилируемых фасадов, облицовкой клинкерной плиткой цвета красного граната и серо-черного графита. От секции к секции они будут чередоваться, придавая строению контраст и динамичность, а также выделяя его среди соседних зданий;

- 377 квартир (однокомнатных – 72, двухкомнатных – 246, трехкомнатных – 59). Везде - готовая улучшенная отделка по стандартам реновации;

- в каждой секции - нежилые первые этажи, в которых разместят вестибюль жилой части здания, лифтовой холл, колясочную, зону хранения уборочного инвентаря, почтовые ящики, технические помещения, два пассажирских лифта на 400 кг и 1 000 кг с визуальной и тактильной информацией. Здесь также могут открыться магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей;

- системы охраны входов, видеонаблюдения, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией.

Одной стороной дом будет стоять параллельно улице. При этом вторая его часть создаст закрытый и уютный двор. Все вокруг благоустроят и озеленят. Для жителей появятся детская игровая площадка и места для отдыха взрослых, а также цветники, кустарники и деревья.

НА ЗАМЕТКУ

Вся информация о реновации - в спецпроекте mos.ru: https://www.mos.ru/city/projects/renovation/.

Подробнее о квартирах и домах для участников программы: https://www.mos.ru/city/projects/renovation/novie-doma/