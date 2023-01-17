В Москву идет африканское тепло: Вильфанд пообещал два дня дождей на Крещение

Научный руководитель Гидрометцентра России объяснил причины редких погодных аномалий января 2023 Фото: Иван МАКЕЕВ

Москвичи уже смирились с тем, что вместо Крещенских морозов столицу в 2023 году ждёт крещенская оттепель - синоптики предупредили о ней заранее.

Но ладно бы просто оттепель! Столицу накроет волна африканского тепла, огорошил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Африканское Крещение, как вам такое?

- Сейчас, во вторник, 17 января, циклоны переносят в центр Европейской части России воздушные массы не с северной акватории Атлантики, как обычно, и уже даже не из центральной акватории Атлантики, а из южной части Атлантики. А на Крещение, 19 и 20 января, воздух у нас будет поступать уже со Средиземного моря. И не просто со Средиземного моря, а со средиземноморского побережья Африки. Из Алжира примерно, - объяснил Роман Вильфанд. - Конечно, воздушные массы охлаждаются по мере передвижения над континентом. Но все равно +3…+5 градусов в середине января - это необычно. Однако ощущения африканского тепла у москвичей не будет, считает метеоролог. Если бы солнце светило - другое дело. Но циклон принесёт порывистый ветер и дожди:

- Воздух в насыщен влагой, в четверг и пятницу в Москве будет идти дождь, выпадет до 5 мм осадков за сутки.

Еще недавно, на Рождество, в столице и Подмосковье трещали лютые морозы под -30 градусов. Теперь они сменились резким и мощным потеплением. Что происходит? Где «нормальная» зима? По мнению Вильфанда, все дело в так называемых меридиональных атмосферных процессах. Воздушные массы перемещаются не с запада на восток, как положено. А вдоль меридианов - с севера на юг или с юга на север. На Рождество Европейскую часть России заморозило ультраполярное вторжение - холод пришел с Северного Полюса. А сейчас все наоборот: тепло летит напрямую с юга, из Африки.

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