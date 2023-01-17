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Общество17 января 2023 13:40

В Москву идет африканское тепло: Вильфанд пообещал два дня дождей на Крещение

Научный руководитель Гидрометцентра России объяснил причины редких погодных аномалий января 2023
Лилия СОКОЛЬНИКОВА
Научный руководитель Гидрометцентра России объяснил причины редких погодных аномалий января 2023

Научный руководитель Гидрометцентра России объяснил причины редких погодных аномалий января 2023

Фото: Иван МАКЕЕВ

Москвичи уже смирились с тем, что вместо Крещенских морозов столицу в 2023 году ждёт крещенская оттепель - синоптики предупредили о ней заранее.

Но ладно бы просто оттепель! Столицу накроет волна африканского тепла, огорошил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Африканское Крещение, как вам такое?

- Сейчас, во вторник, 17 января, циклоны переносят в центр Европейской части России воздушные массы не с северной акватории Атлантики, как обычно, и уже даже не из центральной акватории Атлантики, а из южной части Атлантики. А на Крещение, 19 и 20 января, воздух у нас будет поступать уже со Средиземного моря. И не просто со Средиземного моря, а со средиземноморского побережья Африки. Из Алжира примерно, - объяснил Роман Вильфанд. - Конечно, воздушные массы охлаждаются по мере передвижения над континентом. Но все равно +3…+5 градусов в середине января - это необычно. Однако ощущения африканского тепла у москвичей не будет, считает метеоролог. Если бы солнце светило - другое дело. Но циклон принесёт порывистый ветер и дожди:

- Воздух в насыщен влагой, в четверг и пятницу в Москве будет идти дождь, выпадет до 5 мм осадков за сутки.

Еще недавно, на Рождество, в столице и Подмосковье трещали лютые морозы под -30 градусов. Теперь они сменились резким и мощным потеплением. Что происходит? Где «нормальная» зима? По мнению Вильфанда, все дело в так называемых меридиональных атмосферных процессах. Воздушные массы перемещаются не с запада на восток, как положено. А вдоль меридианов - с севера на юг или с юга на север. На Рождество Европейскую часть России заморозило ультраполярное вторжение - холод пришел с Северного Полюса. А сейчас все наоборот: тепло летит напрямую с юга, из Африки.

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