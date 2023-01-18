Конные шоу, рубиновые звезды и картины из Третьяковки: новинки ВДНХ

ВДНХ продолжает преображаться. Фото: пресс-служба ВДНХ

Масштабное возрождение ВДНХ началось в 2014 году. Все эти годы реставраторы придерживаются одной концепции - возвращение выставке облика 1954 года. За восемь лет уже смогли привести в порядок 26 объектов культурного наследия. Рассказываем, как используются обновленные павильоны и какие работы ведутся сейчас.

«Музей лошади» и конные шоу

Новыми центрами притяжения гостей стали «Музей лошади» и Конный театр Кремлевской школы верховой езды, которые открыли в отреставрированных павильонах №41, 42 и 43 (единый комплекс «Коневодство» с 1954 года).

- Регулярные групповые экскурсии будут проводиться с 21 января с 11.00 до 20.00 в «Музее лошади» (павильон №42). Билеты уже в продаже от 560 рублей. На выступления Конного театра Кремлевской школы верховой езды продажа билетов на сайте vdnh.ru стартует в ближайшее время, - рассказали в пресс-службе ВДНХ.

«Музей лошади» - первый в России интерактивный, включает восемь выставочных залов, где можно узнать этапы эволюции лошадей, попасть в конюшенную мастерскую, увидеть репродукции картин и скульптур.

Конный театр Кремлевской школы верховой езды, которого нет в составе ни одной из музейных площадок мира, покажет музыкальные костюмированные конные шоу с использованием постановочного света и современных видеомэппинг-технологий.

Музыкальная студия «Белый пароход»

Обучаться вокальному мастерству, хореографии, сольфеджио и актерскому мастерству - родители могут записать своих детей в студию «Белый пароход» (vocalstudio-bp.ru), которая открылась в павильоне №84А. Работает с понедельника по субботу с 11.00 до 20.00.

- Ученики получат возможность выступать на ведущих площадках страны, участвовать в мюзиклах, шоу, съемках видеоклипов, гастролях и конкурсах. Также запланированы постановки музыкальных сказок и мюзиклов, - рассказали организаторы.

Рубиновая звезда вернулась на павильон «Зерно». Фото: пресс-служба ВДНХ

Вернулась рубиновая звезда

На шпиль павильона «Зерно» вернули пятиконечную звезду. Ее демонтировали в июле, несколько месяцев шла реставрация.

- Это третья по высоте постройка на ВДНХ: выше только павильоны «Космос» и «Центральный». Главное украшение здания — позолоченный шпиль с пятиконечной звездой диаметром 3,5 метра. После демонтажа оказалось, что рубиновые стекла на самой звезде не сохранились, их пришлось воссоздать, - рассказали в пресс-службе Мосгорнаследия.

На чердаке павильона специалистам удалось найти небольшие осколки, по которым с помощью исторической технологии были воссозданы 80 рубиновых стекол. Шпиль тоже пришлось реставрировать из-за сквозной коррозии и покрыть новым слоем сусального золота.

Павильон «Зерно» был построен в 1939 году. Сейчас идет реставрация фасада, внутри восстанавливают залы из искусственного мрамора и люстры. После реставрации здание станет одной из площадок Политехнического музея. Здесь планируют проводить мультимедийные выставки и квесты, образовательные и публичные программы.

Когда планируют открыть: в конце 2023 года

По фото пришлось воссоздавать скульптуры быков. Фото: mos.ru

Величественные быки

Изначально павильон «Мясная промышленность» находилось на месте павильона «Космос», в 60-е годы его перенесли. К 2000-м годам в здании были многочисленные трансформации, однако уцелели картина Щербакова с изображением стада на пастбище, мозаичные панно с мясокомбинатами Советского Союза и интерьеры двух дегустационных залов.

- Масштабная реставрация началась в 2021 году. Сейчас специалисты восстанавливают старинную керамическую плитку, керамический фонтан, мраморные колонны, а также монумент «Боец с быком» над главным входом, - рассказали в мэрии Москвы.

Бетонные скульптуры величественных быков не сохранились, поэтому их пришлось воссоздать по фотографиям в тех же размерах – высотой три метра, длиной четыре метра.

Когда планируют открыть: весной 2023 года.

Реставрация павильона «Мясная промышленность». Фото: mos.ru

Новые музеи

Отреставрированный Центральный павильон ждет открытия весной 2023 года – в нем сейчас размещают экспозицию Третьяковской галереи. Гостям представят 40 произведений, созданных в годы строительства павильона, а также работы современных авторов. Экспозицию будут ежегодно менять.

Павильон «Атом», который достроят к 2024 году, будет самым современным объектом ВДНХ - парящий потолок, стеклянная «витрина» фойе, которая условно стирает границу между зданием и улицей. Внутри откроют музей Олимпийского комитета.

В разработке и новый Музей Льва Толстого. Он будет посвящен роману «Война и мир». Известно, что создаются интерактивные витрины и объекты. Открытие запланировано в 2024 году.

Павильон «Атом» со стеклянными элементами. Фото: archsovet.msk.ru

КСТАТИ

Выставки на ВДНХ, которые нужно успеть посетить в январе 2023

- до 22 января – «Назад в Новый год». Здесь представлена коллекция новогодних игрушек, открыток, сувениров и карнавальных масок. Где: Музей Гаража особого назначения ФСО России;

- до 25 января – «Миры Эльдара Рязанова», посвященная 95-летию режиссера. Где: Музей кино;

- до 29 января – «Эдем». Выставка российского художника-монументалиста Кирилла Ведерникова. В экспозиции живописные и графические работы разных периодов его творчества. Где: павильон «Рабочий и колхозница»;

- до 31 января – «Мастер на все руки», посвященная 90-летию оператора и изобретателя Игоря Черных. Он снимал такие фильмы, как «Бриллиантовая рука» и «Битва за Москву». Где: павильон № 36;

- до 31 января – «Капитаны будущего: Terra Futura». В десяти интерактивных зонах выставки эволюция разных сфер нашей жизни: коммуникации, еды и одежды, энергии, транспорта, архитектуры и даже космоса. Где: павильон №67.