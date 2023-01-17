В Новой Москве строят и проектируют 5 жилых домов по программе реновации

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.

Новая Москва с каждым годом становится комфортнее. Для участников реновации здесь сегодня строят и проектируют пять жилых домов. В Департаменте строительства Москвы уточнили, что в настоящее время возводится одно здание. Ещё для четырех новостроек разрабатываются проекты.

Как сообщил руководитель Департамента строительства Рафик Загрутдинов, все новые квартиры жители получают с готовой улучшенной отделкой по стандартам реновации. Первые этажи домов обычно оставляют нежилыми. На них размещаются вестибюли, лифтовые холлы, комнаты дежурного, кладовые для хранения уборочного инвентаря, технические зоны и почтовые ящики. Кроме того, здесь же могут открыться магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей.

«Всего по программе реновации с момента ее старта в Новой Москве введены в эксплуатацию 6 жилых домов», - рассказал Загрутдинов.

В этом списке - два здания в поселке Шишкин лес, дом 9, корпус 1 и дом 21, корпус 1, в микрорайоне Солнечный, Физическая улица, владение 22, а также в поселениях Десеновское, Ватутинки, участок 2, корпус 1-14; Мосрентген, квартал 24, владение 1; Знамя Октября, владение 3.

Напомним, в Новой Москве квартиры по программе реновации получат жители 250 ветхих жилых домов.

ВАЖНО

Вся информация о реновации - в спецпроекте mos.ru: https://www.mos.ru/city/projects/renovation/.

Подробнее о квартирах и домах по программе: https://www.mos.ru/city/projects/renovation/novie-doma/