Как бы выглядели знаменитые кинофильмы, если бы их снимали в Москве. Балуемся с нейросетью

Работу проделала Midjourney — нейросеть. Уже не тупой робот, который выполняет команды, но еще и не искусственный интеллект, который способен полноценно и разносторонне мыслить. Нейросеть — это самообучаемая компьютерная программа, которая обрабатывает информацию, а процессы внутри нее нечто среднее между человеческим мышлением и математической формулой.

Midjourney уже прозвали и убийцей художников, и разорителем дизайнеров. Работает она так: пишешь свой запрос (словно ищешь картинку в поисковике), а программа пробует творчески осмыслить его. Хочешь милого котенка? Три секунды и готово. Хочешь милого котенка-киборга, который кушает шаурму? Все те же три секунды и фантазия воплощена.

Конечно, есть нюансы: ведь не все слова трактуются однозначно. Например, мы хотели нарисовать манула Тимофея — символа Московского зоопарка, который бы сидел на коленях у злого профессора (шаблонный кинообраз). Вместо этого нейросеть нарисовала котяру с человеческими коленями вместо задних лап.

Чтобы собрать этот материал, мы задавали программе разные запросы в попытках смешать известные кинохиты с московской действительностью. Нейросеть предлагает разом четыре варианта. Смотрим!

Так бы вопил раздосадованный Кевин Маккалистер из «Один дома», если бы потерялся не в Нью-Йорке, а в Москве.

По Москва-реке идет Титаник.

Терминатор Шварценеггер и люди, отдаленно напоминающие и полицейских, и контролеров московского транспорта. Последние бы точно уложили его на лопатки!

Динозавры из «Парка Юрского периода». Постройки на первом снимке напоминают конструктивистские дома в центре Москвы, а на последнем — что-то среднее между кирпичными хрущевками и новостройками.

Капитан Джек Воробей из «Пиратов Карибского моря» наведался в Большой театр. Да, знаменитый театр в представлении нейросети похож либо на постройку эпохи Викторианской Англии, либо украшен куполами (последняя картинка).

Летающее такси из фильма «Пятый элемент» Бессона. Кадры в нижнем ряду напоминают банк на Кузнецком мосту (слева) и дома на Тверской (справа).

Ксеноморф (так зовут этот вид монстров) из фильма «Чужой» в супермаркете. На верхнем правом фото даже чуточку похоже на «Елисеевский».

Человек-Паук, если бы геройствовал в Москве. На последнем кадре он без маски: усталым лицом напоминает дворника.