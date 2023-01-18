Илья Завалеев: «Качественный пространственный девелопмент – и главная задача, и главный тренд, и главная цель современной экономики»

С 1 января 2023 года вступило в силу Постановление Правительства РФ «Об утверждении комплексной государственной программы Российской Федерации «Строительство».

Программа подразумевает переход к среднесрочному (пятилетнему) горизонту планирования государственных инвестиций в строительство объектов недвижимости. В числе основных задач новой госпрограммы, в том числе, - дальнейшее развитие коммунальной, транспортной, социальной, туристической и иной инфраструктуры, а также минимизация негативного воздействия строительной отрасли и ЖКХ на окружающую среду.

Наш разговор с Ильёй Завалеевым, которого уже не первый год именуют не иначе как «зелёный инженер», начался с экологии современного девелопмента.

- Илья Сергеевич, статус «зелёного инженера» – это почётно? И в какой момент вашей карьеры этот статус для вас стал определяющим?

- Стремление к изучению и практическому внедрению наилучших экологических нормативов и технологий в девелопменте (как жилом, так и промышленном) пришло ко мне в 2009 году. Этому предшествовала моя работа в нефтегазовой отрасли, а также работа по сопровождению и аудиту целого ряда строительных проектов. Пришло понимание: строительная отрасль одновременно с преобразованиями территорий оказывает значительное влияние на окружающую среду и экологию.

После кризиса 2008-го года пришлось искать новые возможности самореализации. Тогда-то я впервые познакомился с принципами «зеленого» строительства. И тут стало понятно: эта актуальная тематика требует системного и очень глубокого подхода к процессам «экологизации» зданий и территорий. Ведь в этой деятельности необходимо обязательно учитывать не только инженерные особенности проектов и их энергоэффективность, но и в глобальном плане – необходимость снижения ресурсопотребления планеты и выбросов парниковых газов.

Эта тематика меня очень увлекла. И после получения соответствующей аккредитации я стал развивать это направление в России. Тогда в «зеленое» строительство мало кто верил. И под этим термином подчас понималось лишь благоустройство территорий и покраска здания в зеленый цвет. Когда международные компании, ставящие перед собой цели устойчивого развития, стали внедрять их на российском рынке и искать компетентных специалистов, вот тогда-то и появилась наша компания HPBS…

Изначально это был проект «не про прибыль». Задача была в том, чтобы вокруг себя собрать команду специалистов, верящих в устойчивое развитие. И лишь через несколько лет, череду финансовых кризисов и мировые геополитические события мы начали вставать на ноги, диверсифицировать бизнес и расширять направления компании в соответствии с международной, климатической повесткой в разных странах. Рост отраслевого авторитета HPBS само собой вызвал необходимость и моего персонального профессионального развития.

Так выработалось долгосрочное профессиональное видение не только российской, но и мировой эколого-климатической повестки. Что подтолкнуло меня и к получению международных аккредитаций, к созданию и развитию «зеленых» стандартов, к созданию специализированных IT-инструментов (в том числе, для контроля изменений климата).

Уверенность в правильности моего экологического выбора укреплялась в течение более, чем 15 лет моей работы и в Ernst & Young, и в Инновационном центре «Сколково», и в компании HPBS.

Поэтому-то я целенаправленно получал аккредитации по этой теме и последовательно стал специалистом по управлению проектами (2011 год), аккредитованным LEED-специалистом в области проектирования и строительства зданий (2013), экспертом EDGE IFC (группы Всемирного банка, 2019) и WELL AP (2019), а также верификатором углеродного следа (2022). Это осознанный профессиональный выбор.

Понимание безусловной важности углеродно-нейтральных технологий пришло, наверное, чуть позже: когда я уже стал работать руководителем – и собственной компании, и других высокоэффективных команд. А также – при разработке курсов по подготовке к LEED AP, ESG и Carbon Accounting, WELL Building Standard, Sustainable City Development и веб-платформы PERIX, предназначенной для учёта углеродного следа и отслеживания цепочек поставок.

Абсолютно уверен, что в экспертной среде «зелёный» статус – это признак актуальной деятельности. Но ещё и признак зрелости, признак готовности к позитивным изменениям в бизнес-процессах, в проектировании объектов инфраструктуры. Ведь «зеленые» проекты в своём большинстве лучше подготовлены к глобальным кризисам и климатическим рискам.

- О вашем опыте позитивно отзываются в профессиональной среде. Расскажите, где вам и вашей команде удалось проявить свои «зелёные» компетенции? Есть ли объекты, которые можно назвать предметом вашей гордости? Есть ли среди них проекты с государственным или международным участием?

- Есть, пожалуй, несколько уникальных экспертных проектов и объектов, экологическое развитие которых можно по праву считать вкладом в индустрию.

Первым, вероятно, необходимо назвать инновационный центр «Сколково», где нам удалось организовать полноценную систему «зеленой» сертификации (в итоге по категории Silver и Gold сертификаты получили более 10 разнофункциональных зданий) и дееспособную систему управления по внедрению инноваций. Кроме этого, мы обеспечили LEED-сертификацию сразу нескольких штаб-квартир крупных компаний нефтегазовой, логистической и IT-отраслей. Кстати, для одной из технологических компаний мы разработали уникальную концепцию офисного небоскрёба с нулевым выбросом парниковых газов (углеродно-нейтральное здание).

Также была разработана интересная архитектурно-градостроительная концепция нового города, получившего название Ecopolis Sakhalin. Большое значение для развития отечественного градостроительства имеют также экологическая сертификация флагманских московских и региональных объектов: бизнес-центра «Белая площадь» (BREEAM, категория «очень хорошо»), торгово-развлекательного центра «Планета» (BREEAM, категория «очень хорошо»), многоквартирного жилого комплекса «Сидней Сити» (WELL Silver, категория «бизнес-класс»). Для работы с этими проектами мы привлекли и большую группу экспертов, и весь накопленный опыт нашей работы в индустрии.

Совместно с государственной корпорацией ВЭБ.РФ, «Центром Государственно-частного партнёрства» и ведущими отраслевыми экспертами нам удалось подготовить и внедрить систему CLEVER – не имеющую отечественных аналогов методику оценки и сертификации зданий для объектов нового строительства (new construction) и методики оценки существующих сооружений, основанную на принципах ESG.

Знаковым отраслевым событием можно считать и получение международного сертификата LEED v4 Platinum российской производственной площадки компании L’Oreal (в городе Ворсино). Это вообще первый случай в мировой практике, когда целый завод был сертифицирован на столь высоком экологическом уровне.

Этот проект был интересным и сложным и лично для меня. Но в итоге нам удалось добиться высокого уровня вовлечения команды заказчика и при этом дополнительно учесть требования устойчивого развития компании на 5 лет вперед. И как результат – перевыполнение планов: нашей задачей было получить сертификат уровня Silver, а мы получили - Platinum, высший уровень.

Важно упомянуть также и успех наших работ по пилотированию стандарта IRIIS – Национальной системы сертификации зданий и стандарта сертификации инфраструктурных проектов, а также эффективной платформы по расчету выбросов парниковых газов.

- Компания HPBS (HPBsolution LLC, Russia), где вы уже более семи лет работаете директором, кристаллизовала компетенции в сфере исследований и экологического инжиниринга. А есть ли какие-то секреты профессиональной эффективности этой компании?

- Необходимо отметить, что HPBS – не единственная компания, которая в России отрабатывает современные тренды эко-инжиниринга. Но, действительно, мы с коллегами были одними из первых. И поэтому выполнили и выполняем много разработок и передовых проектов. Можно сказать, что инициаторы сложных, уникальных и выдающихся проектов ценят наш инженерный опыт и знания в области инноваций в строительстве, а также экономически рациональный подход. Достаточно отметить, что отраслевую повестку мы продвигаем экспертными коллективами офисов в Москве, Амстердаме и Ташкенте.

Наши коллеги свои усилия концентрируют в основном на разработке инженерных концепций зданий и территорий по лучшим мировым практикам и стандартам, а также – на оптимизации выбросов парниковых газов и на анализе жизненного цикла экологического следа. Наверное, более всего в этих тематиках продвинулся наш Нидерландский офис. Но управление этими знаниями мы осуществляем комплексно и с успехом локализуем их на различных проектах.

Более того, понимая ответственность за развитие экологических технологий, мы с коллегами занимаемся разработкой учебных курсов в сфере экологической сертификации зданий и расчетов парниковых газов и также – обучением по этим курсам специалистов. У нас накапливаются знания и опыт с уникальными объектами, технологиями. Так выработались основные принципы деятельности нашей компании: делиться знаниями и оставлять свой опыт для пользы будущих поколений. Большую пользу, на мой взгляд, приносит и моя работа по оценке научных работ (в том числе, магистерских диссертаций и выпускных квалификационных работ) в отраслевых российских вузах, а кроме того – подготовка рецензий на тематические статьи.

В этой же обойме – моё представительство и выступление на Международном симпозиуме PUCA («Институт городского развития») в Париже, по итогам которого впоследствии родилась коллективная публикация «Инновационные кластеры, созданные в менее развитых средах: пути защиты экосистемы и поддержания открытости».

К нашей методической деятельности по праву можно отнести работу с Московской школой управления «Сколково» и издание (в соавторстве с коллективом известных экспертов) профессиональной книги «Цифровое производство. Методы, экосистемы, технологии», в которой мы раскрываем комплексные методики оценки цифрового производства и индустрии 4.0.

Для популяризации наших подходов к развитию отрасли коллектив HPBS часто «командирует» меня в состав жюри различных авторитетных конкурсов. Это вполне осознанная экспертная политика компании. Так, например, мне удалось внести свою лепту в работу открытого конкурса «Оформление рекреационных зон отдыха в университете. Место для учебы, отдыха, общения», премии «Green Awards: High performance buildings 2019» и «Форума 100+».

Ну и наконец, находясь во главе компания HPBS, мне совместно с экспертами удалось инициировать создание в России уникальной non-for-profit организации IBPSA-Russia. Основная цель российского представительства IBPSA – предоставление современной площадки для общения и обмена информацией между исследователями, разработчиками и специалистами-практиками, которые плодотворно работают в сфере цифрового моделирования эффективности зданий, а, кроме того, в смежных направлениях девелопмента.

В работу IBPSA-Russia нам удалось вовлечь наиболее уважаемых и наиболее активных представителей индустрии. Это мощное экспертное ядро продвигает самые перспективные методы научно-технического подхода моделирования эффективных зданий. Это помогает оптимизировать практически все ключевые этапы проектирования, строительства, владения, технического обслуживания и ремонта сооружений. В этом, вероятно, самая весомая ценность нашей коллективной работы.

- Перспективность и масштабность осуществлённых проектов и инициатив впечатляет. А как эти успехи оценивают государственные органы?

- За наградами ни я, ни мой коллектив не гонимся. Но, тем не менее, приятно, когда наши усилия получают престижную оценку на национальном или международном уровне. Ведь это – достижение всей отрасли, всего экспертного сообщества.

Особенно значимыми я считаю победу в составе консорциума IND Architects в международном конкурсе на разработку архитектурно-градостроительной концепции нового города в «Ecopolis Sakhalin», второе место также в международном конкурсе на разработку концепции и мастер-плана экорайона в г. Казань в составе консорциума «Архитектурное бюро Асадова».

Не менее почётны Премия Правительства Москвы за проектирование инновационного и экологичного здания бизнес-центра «Амальтея» (Сколково) и награда Совета по экологическому строительству США (USGBC) за лучший реализованный проект с использованием экологически чистых и энергосберегающих технологий (First LEED Earth V4 Platinum в России) для завода L’Oréal.

Считаю своим достижением и участие в качестве спикера в пленарном заседании Expo-2020 в Дубае. Тема моего сообщения о ESG как основы будущего сотрудничества, на мой взгляд, органично переплеталась с выступлениями других официальных представителей РФ.

- И в завершение. Правительство и бизнес в последние годы с большей или меньшей успешностью расширяет «меню» экономически-эффективных территорий: ОЭЗ, ТОСЭР, кластеры, площадки новой индустриализации. Выскажите, пожалуйста, своё мнение о результативности этой работы.

- Считаю, что качественный пространственный девелопмент эффективен через формирование не просто отдельных точек развития, а комплексных «поясов экономического роста» с обязательным опережающим развитием экологических технологий и экологической инфраструктуры.

В этом, как мне кажется, и главная задача, и главный тренд, и главная цель современной экономики. Здравый смысл подсказывает: другого пути нет.

Информация о герое интервью:

Илья Завалеев получил образование в Московском государственном строительном университете, Высшей школе экономики, Школе менеджмента «Сколково», а также в Московском государственном университете (аспирантура в области экономики низкоуглеродных проектов).

Повышение своей квалификации он получил в ходе стажировок и курсов:

• «Внедрение энергоэффективных зданий» и «Проектирование зелёного строительства» (Green Building Services, США, 2011), LEED for Homes (USGBC, США, 2014), «Энергетическое моделирование для LEED, eQuest + LEED Case Study (Cosmo Logic LLC, США, 2014),

• Разработка цифровых продуктов Full Stack (Учебный лагерь «Эльбрус», 2020),

• «Open LCA», тренинг по анализу жизненного цикла (Германия, 2021),

• «500 Startups», разработка MVP цифрового сервиса для платформы по углеродной отчетности (США, 2021).

Илья Завалеев – признанный эксперт в сфере зеленого строительства, климатических рисков и информационных технологий, преподаватель, популяризатор идей, технологий и практик сбалансированного социально-экономического развития.