Стать балериной и похудеть за два урока: barre-фитнес запустили в Москве

Во время тренировки чувствуется дружественная энергетика. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Однообразные тренировки в спортзале быстро надоедают и хочется чего-то нового и несложного. Москвички увлеклись направлением barre, которое позволяет получить пластичное тело и выразительные формы на основе балетной техники упражнений. Это просто мечта тех, кого в детстве так и не отдали в балет.

Корреспондент kp.ru сходила на бесплатную пробную тренировку и рассказывает, какой эффект уже от одного занятия.

«Почувствовать грациозность»

Москвички всегда выбирают трендовые способы следить за своим здоровьем. Несколько лет назад все стремились попасть на занятия по растяжке, чтобы сесть на шпагат. Зачем? Кто-то может сказать: «Чтобы хвастаться в интернете». Но растяжка обеспечивает гибкость телу, прорабатываются все мышцы и суставы.

Теперь можно похвастаться балетными фотографиями, но сначала нужно научиться стоять возле станка, выполнять упражнения с мини-гантелями и мячами.

В студии гигантские зеркала и массивная люстра, а также станки. Музыка при этом звучит не классическая, а современная. Приходить на тренировку можно без балетной пачки, а в обычных лосинах и футболке.

На занятия нового поколения приходят девушки, которым надоел спортзал Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Создала направление barre немецкая балерина Лотте Берк, которая была вынуждена оставить сцену после серьезной травмы. Для себя она создала систему реабилитации, которая помогла ей сохранить гибкость и точеные рельефы тела даже без ежедневных балетных тренировок, - рассказала Яна Репринцева, основательница студии Reshape.

- А как направление появилось в Москве?

- Относительно недавно стало появляться, пока оно не широко популярно. Я изучала его в американской школе, потом адаптировала систему для собственных студий в Москве.

- Это тренировки только для девушек?

- В основном, да. Парни к нам еще не приходили. Особенность тренировок, что используются небольшие гантельки (0,5-1 кг), слайдеры для ног и мягкие мячи. Мы прокачиваем все тело, но не перекачиваем, как на тренировках в спортзале. Это не мужская тренировка. И самое главное – всю тренировку нужно держать осанку, занятие дает почувствовать грациозность.

Москвички увлеклись направлением barre, которое позволяет получить пластичное тело и выразительные формы Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Балетные шаги, чтобы похудеть»

Студия не напоминает спортзал, где порой не всегда понятные тренажеры: что с ними делать, с какой стороны подходить. В такие моменты девушки не решаются даже попробовать, а то кто-то увидит этот позор. На тренировку даже не нужно брать кроссовки, форма помещается в дамскую сумку – футболка, лосины, чешки или обычные носочки. В раздевалках много всяких женских штучек: цветы, ароматы, косметические наборы, тапочки, резинки.

На первое занятие можно прийти бесплатно, чтобы попробовать и понять: твое или нет. В группах занимается по 5-8 человек, что обеспечивает внимание тренера к каждому.

За одну тренировку можно сбросить около 400 калорий Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Не нужно пытаться выполнять элементы красиво и плавно с первого занятия. Пластичность и женственность в движениях придет постепенно, - говорит тренер.

Нас сразу же ставят к зеркалу, мы начинаем выполнять балетные шаги. Подходим к станку, который используется в качестве опоры во время работы над мышцами ног, ягодиц, пресса. Уже после 20 минут тренировки ощущается как тело подтягивается. Продолжаем делать длительное удержание определенных поз, упражнение для баланса. А потом нам выдали мягкие мячи, которые нужно было удерживать то ногами, то в ладонях над головой. Нагрузку практически не замечаешь, а она есть. Пожалуй, barre удивит даже спортивных гурманов.

- Раньше тренировки делили на силовые, кардио, растяжки. А здесь такой симбиоз: подкачиваем тело, держим осанку, слегка тянем мышцы. Эффект видно быстро, - говорит Яна Репринцева, основательница студии Reshape.

В студии гигантские зеркала и массивная люстра, а также станки Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Похудеть от таких тренировок можно?

- Конечно. За одну тренировку можно сбросить около 400 калорий. То есть уже за пару занятий реально повернуть стрелку весов. Если заниматься регулярно, то уйдет животик, будут подтянутыми ягодицы.

- До тренировки нужно есть?

- Обязательно. Все же это энергозатратная тренировка, на голодный желудок не рекомендуется. Поэтому лучше полноценно пообедать: белок и овощи. После тренировки тоже можно съесть что-то небольшое: творог, фрукты.

Во время тренировки чувствуется дружественная энергетика. Среди девушек есть такие, кто приходит реализовать свою неисполненную детскую мечту – стать балериной, кому-то хочется не только потренироваться, но и пообщаться о девичьем. К тому же студия организовывает совместные фитнес-туры - выезды на природу, где можно наполниться силами и потренироваться в новой обстановке.

Где: Киевская, 2 (3 этаж). Станция метро «Киевская».

Когда: с 9.00 до 21.00.

Стоимость: первая тренировка бесплатно, последующие от 740 рублей (система абонементов).

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