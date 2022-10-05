Благоустроенные улицы и парки Москвы: Смотровые площадки - в «Покровском-Стрешнево», новые велодорожки - в Лужниках

Новые дорожки в Лужниках ждут любителей активного отдыха. Фото: mos.ru

Благоустройство столицы в этом году подходит к финишу. Каждую неделю для жителей открываются обновлённые участки улиц, парков и общественных зон. При этом коммунальщики сейчас начинают ремонт и в других местах, чтобы полностью привести их в порядок уже в будущем году.

В Комплексе городского хозяйства Москвы рассказали, куда уже можно сходить на прогулку или фотосессию.

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ РАСЦВЕТАЕТ

Широкие тротуары, лавочки, уличные торшеры и зелень. Все это теперь украшает Ленинский проспект ещё на одном участке - от проезда Апакова до Университетского проспекта.

Фото: mos.ru

«В 2020 - 2021 годах провели благоустройство части Ленинского проспекта от улицы Кравченко до МКАД, а в этом году обновили следующий отрезок, - сказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - Благодаря проекту комфортнее станет местным жителям и туристам. При этом проспект остается транзитной магистралью».

Фото: mos.ru

Что сделали:

- убрали под землю коммуникации;

- заменили покрытие тротуаров и проезжей части;

- подключили более 1,3 тысячи энергоэффективных фонарей;

- обустроили парковочные карманы;

- поставили 27 остановочных павильонов;

- во дворах обновили девять детских и пять спортивных площадок;

- устроили зоны отдыха в нескольких соседних скверах - на улицах Академика Петровского и Академика Зелинского, перед универмагом «Москва», вдоль улицы Орджоникидзе и вокруг жилых домов 37 и 37а на Ленинском проспекте;

- открыли пешеходный маршрут от станции метро «Ленинский проспект» до улицы Вавилова.

Скоро здесь разместят около 130 велопарковок, 17 пунктов проката велосипедов и четыре - самокатов. Кроме того, зелени на проспекте станет больше. На разделительной полосе на участке от Гагаринской площади до Университетского проспекта уже высадили газон. Поздней осенью добавятся более 800 деревьев и свыше 38 тысяч кустарников.

БЕГОМ, НА САМОКАТЕ И ПЕШКОМ

Около спорткомплекса «Лужники» появились дополнительные зоны для отдыха и спорта. Некоторые из них разместили на улице Лужники. Остальные - рядом с недавно открывшимся Международным центром самбо и бокса.

Фото: mos.ru

Что сделали:

- проложили дорожки для бега и катания на великах и самокатах, каждая шириной 2,5 метра и длиной два километра;

- заменили асфальт на проезжей части;

- полностью обновили фонари;

- на пешеходных переходах поставили 36 опор с контрастными светильниками;

- в ближайшие недели высадят 15 деревьев и около 80 кустарников.

Фото: mos.ru

ЭКОТРОПАМИ НАД ВОДОЙ

В парке «Покровское-Стрешнево» появились новые смотровые площадки и набережные возле семи Иваньковских прудов. Все площадки и настилы - из специальной террасной доски, а также с поручнями, в которые встроены светильники.

Фото: mos.ru

Что сделали:

- на Первом, Третьем, Четвертом и Пятом Иваньковских прудах полностью заменили старые смотровые. Скоро на них появятся скамейки;

- на Четвертом пруду построили дополнительную зону отдыха более 30 квадратных метров;

- на Шестом пруду разместили две небольшие смотровые площадки;

- на берегу Седьмого пруда уложили настил площадью более 46 квадратных. Скоро сюда поставят двое качелей;

- обустроили прогулочные маршруты около Первого и Пятого пруда - набережные на сваях в виде экотропы, которые проходят вдоль берега и частично над водой;

- около смотровых и на прибрежных участках высаживают водные растения - иву, тростник, рогоз, дербенник, ирис.

Фото: mos.ru

ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ У ПРУДА

В будущем парке «Яуза» на северо-востоке привели в порядок центральный пруд. При этом продолжают наводить порядок ещё на двух соседних участках - от Енисейской улицы до Широкой улицы и вдоль Северодвинской улицы.

Что сделали:

- почистили водоём и укрепили его берега;

- вдоль воды поставили подпорные стенки из бревен лиственницы;

- обновили настил около пруда и разместили на нем три террасы, которые связали с парковыми дорожками.

Напомним, ранее в парке «Яуза» напротив дома 30 на Широкой улице открылся памп-трек, а в Извилистом проезде - скейт-парк.

Фото: mos.ru

ПЛАНЫ

В 2023 году в столице обновят сразу несколько площадок около метро и транспортных узлов. Реконструкция уже стартовала в таких местах:

- около транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Северянин - Ростокино». Здесь проложат пешеходные дорожки, поставят лавочки и фонари, высадят деревья и газоны. Вместо бывшего гаражного кооператива появится сквер для прогулок и отдыха со скейтпарком, спортивной и детской площадками;

- возле станции Большой кольцевой линии «Новаторская» - обновят соседние улицы Воронцовские Пруды, Кравченко, Новаторов, Крупской, вдоль которых пройдут маршруты для пассажиров. На пересечении улиц Новаторов и Воронцовские Пруды создадут новую зону отдыха. На участке от дома 90 на Ленинском проспекте до улицы Кравченко отремонтируют небольшой сквер;

- рядом с ТПУ «Рижская» - поставят лавочки, фонари, новые светофоры, а также высадят сквер. Для такси сделают удобный подъезд к Рижскому вокзалу;

- на подступах к станции МЦД-4 Толстопальцево - сделают дополнительные пешеходные переходы и подсветят их яркими фонарями, высадят газон, поставят удобные остановочные павильоны, откроют парковку и стоянку для велосипедов.