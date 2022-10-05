На юго-востоке Москвы построили четыре детских сада

Фото предоставлено Департаментом строительства г. Москвы.

В разных районах столицы каждый год появляются новые детские сады. Их возводят как по типовым, так и по индивидуальным проектам. С начала 2022 года сразу четыре садика появились на юго-востоке города.

«Введено в эксплуатацию здание детского сада на 350 мест в 13 квартале района Некрасовка», – сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, в других районах Юго-Восточного округа тоже начали принимать малышей современные комфортные корпуса.

«С начала годы мы уже ввели в эксплуатацию четыре детских сада в Южном округе столицы - три в Некрасовке и один в районе Южнопортовый», – отметил глава ведомства.

Всего с начала 2022 года Департаментом строительств Москвы полностью завершены 10 образовательных учреждений. Среди них - 1 школа, 4 учебных корпуса и 5 детских садов. Все они представляют собой не просто игровые группы, классы и кружки, а многофункциональное обучающее и развивающее пространство. Здесь продумано все необходимое - от учения и выбора будущей профессии до развлечений, общения и спорта. Сама планировка располагает к учебе и дружеским встречам - нет привычных замкнутых кабинетов, повсюду прозрачные стеклянные перегородки, стены-трансформеры, большие светлые окна.

Кроме того, детсады и школы стараются оснащать так, чтобы в них чувствовали себя комфортно в том числе маломобильные люди. Например, размещают пандусы, двери без порогов или с порогами не выше 2,5 сантиметра, а также с ручками, которые можно открыть одной рукой.