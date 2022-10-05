Скоропомощной комплекс больницы имени Склифосовского готов на 95 процентов

Фото предоставлено Департаментом строительства г. Москвы.

Новый скоропомощной стационарный комплекс с вертолетной площадкой для НИИ скорой помощи имени Склифосовского готов на 95 процентов. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«В здании завершается устройство навесного вентилируемого фасада, чистовая отделка помещений, - рассказал глава ведомства. - Также идёт поставка технологического оборудования, мебели и инвентаря».

По его словам, вокруг комплекса проводится комплексное благоустройство. Здание будет полностью готово в этом году.

«Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, строительство скоропомощных стационарных комплексов — ключевой элемент программы повышения оперативности и качества медицинской помощи пациентам, состояние которых требует экстренного вмешательства, - отметил Загрутдинов. - Больницы для размещения комплексов выбрали таким образом, чтобы максимально сократить время подвоза экстренных пациентов из любого района Москвы. На территории этих больниц уже есть или будут построены в ближайшем будущем вертолетные площадки для санитарного авиатранспорта».

Глава ведомства рассказал также о медтехнике для будущего комплекса.

«Например, роботизированный ангиограф с возможностью в пределах одной операции проводить полостные, ангиографические и лапароскопические хирургические вмешательства, - пояснил Загрутдинов. - Уникальная нейрохирургическая навигационная система Brainlab Curve позволяет оптимизировать навигацию с помощью предоперационного планирования и хирургической визуализации. Благодаря ей врачи могут ориентироваться по нескольким проекциям, что позволяет им принимать более взвешенные решения».

КОНКРЕТНО

Скоропомощной стационарный комплекс выглядит так:

- площадь - 22,1 тысячи квадратных метров;

- 30 коек;

- до 200 неотложных пациентов в сутки;

- 6 разнопрофильных операционных, в том числе гибридная нейрохирургическая с МРТ и ангиографическая с передвижным КТ;

- 1684 единиц современного оборудования;

- удобное зонирование для оптимальных маршрутов пациентов, персонала и материалов. К примеру, приём больных - по принципу разделения потоков по степени тяжести, то есть в тяжелом состоянии, средней степени тяжести, условно легком состоянии, а также поступающие «самотеком»;

- комфортные условия не только для пациентов, но и для посетителей. Это просторные зоны ожидания, пока идет обследование попавшего по скорой больного, а также комнаты для круглосуточного пребывания при блоке реанимации и интенсивной терапии, места для встреч с врачами;

- надземный переход между основным корпусом и новым комплексом;

- на крыше - вертолетная площадка для экстренной доставки пациент