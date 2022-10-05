Собянин: Огромное спасибо учителям!

Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

День учителя отмечается сегодня, 5 октября, в нашей стране. Мэр Москвы Сергей Собянин приехал в праздник в новую школу на улице Цандера в Останкинском районе столицы и поздравил педагогов.

«Знаете, я как-то задумался: когда мы говорим о том, что через вас проходят поколения, мы все время думаем, что это когда-то будет, что это очень долгое время, - сказал Собянин. - Но за последние десять лет через московские школы прошли и выпустились около миллиона москвичей».

Мэр уточнил, что за двадцать лет в учебных заведениях города получили знания два миллиона человек.

«То есть преподаватели, учителя, которые работают сегодня, не вчера - уже создали новое поколение москвичей, закончивших вузы, работающих на заводах, стройках, учёных, специалистов в области информационных технологий, и наших военнослужащих, которые защищают нашу Родину, нашу страну, Москву», - сказал Собянин.

Мэр поблагодарил педагогов и поздравил с Днем учителя.

«От имени родителей-москвичей, от имени бабушек и дедушек, от имени всех молодых людей, которые каждый день приходят на учебу, с большим волнением думают о том, какие знания получат, надеются на то, что они получат эти и знания, и воспитание в наших школах, и они не ошибаются в своих ожиданиях, - обратился Собянин к учителям. - Московские школы одни из лучших не только в стране, а в мире, где очень качественное образование и хорошее воспитание. От себя лично и от всех москвичей - огромное вам спасибо. С праздником!».

КОНКРЕТНО

Новая школа на улице Цандера приняла первых учеников 1 сентября этого года. Сюда пришли дети из 8 - 11 классов школы № 1518.

В четырехэтажном здании разместились:

- универсальные и специализированные учебные кабинеты, оснащенные комплектами ноутбуков и планшетов для учеников и преподавателей;

- кабинет робототехники;

- кабинеты иностранных языков, информатики и 3D-моделирования;

- медиатека с просторным светлым холлом, витражным остеклением и зенитным фонарем для максимально естественного освещения;

- актовый зал на 356 мест;

- лекционная аудитория на 230 мест;

- большой спортивный зал (18х30 м) с разделительным занавесом на электрическом приводе;

- малый спортивный зал (18х9 м);

- обеденный зал на 275 мест с пищеблоком полного производственного цикла.

В школьном дворе:

- зона отдыха для игр и прогулок, а также занятий на свежем воздухе;

- физкультурно-спортивная зона – площадка для игры в баскетбол, комбинированная площадка для игры в теннис, волейбол и бадминтон, площадка ГТО, игровая площадка с покрытием из резиновой крошки;

- 70 клёнов, дубов и вязов, 320 кустарников, среди которых пурпурная ива, спирея японская, а также газон с цветниками.

ЦИФРЫ

- 65 тысяч учителей работает сегодня в школах Москвы;

- 123,1 тысячи рублей - средняя зарплата столичных педагогов по итогам 2021 года, за восемь месяцев 2022 года - 125,6 тысячи рублей в месяц.

Кроме того, учителям выплачиваются стимулирующие надбавки к зарплате.