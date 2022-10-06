На севере Москвы появятся новая школа и детсад

Фото предоставлено Департаментом строительства г. Москвы.

Современные учебные заведения строятся по всей столице. Каждый год для малышей открываются новые детсады, для учеников - школьные здания. Скоро их станет больше и в Северном округе Москвы.

«В районе Молжаниновский ведется строительство двух объектов образования - школы на 1100 мест и детского сада на 350 мест, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Строительство планируется завершить в 2023 году».

По его словам, школьный корпус готов на 18 процентов. В нем сейчас идут монолитные и отделочные работы. Одновременно специалисты занимаются устройством наружных инженерных сетей. Известно, что строение будет площадью около 17 тысяч квадратных метров, высотой - не более 25 метров.

Фото предоставлено Департаментом строительства г. Москвы.

Детский сад с бассейном построен на 21 процент. Здесь уже завершилось устройство монолитных конструкций. По проекту площадь здания составляет более 11 тысяч квадратных метров, высота - не более 15 метров.

«Сегодня за счет городского бюджета Департаментом строительства возводятся 34 образовательных учреждения, - уточнил глава ведомства. - Их общая площадь - более 240 тысяч квадратных метров».

ЦИФРЫ

По Адресной инвестиционной программе до конца 2024 года Департаментом строительства Москвы запланировано строительство и ввод в эксплуатацию 69 образовательных объектов почти на 34 тысячи мест.

В перспективе до 2032 года с учётом программы реновации планируется строительство 408 новых объектов.