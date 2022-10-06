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Москва строится-20226 октября 2022 11:40

На севере Москвы появятся новая школа и детсад

Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов
Фото предоставлено Департаментом строительства г. Москвы.

Фото предоставлено Департаментом строительства г. Москвы.

Современные учебные заведения строятся по всей столице. Каждый год для малышей открываются новые детсады, для учеников - школьные здания. Скоро их станет больше и в Северном округе Москвы.

«В районе Молжаниновский ведется строительство двух объектов образования - школы на 1100 мест и детского сада на 350 мест, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Строительство планируется завершить в 2023 году».

По его словам, школьный корпус готов на 18 процентов. В нем сейчас идут монолитные и отделочные работы. Одновременно специалисты занимаются устройством наружных инженерных сетей. Известно, что строение будет площадью около 17 тысяч квадратных метров, высотой - не более 25 метров.

Фото предоставлено Департаментом строительства г. Москвы.

Фото предоставлено Департаментом строительства г. Москвы.

Детский сад с бассейном построен на 21 процент. Здесь уже завершилось устройство монолитных конструкций. По проекту площадь здания составляет более 11 тысяч квадратных метров, высота - не более 15 метров.

«Сегодня за счет городского бюджета Департаментом строительства возводятся 34 образовательных учреждения, - уточнил глава ведомства. - Их общая площадь - более 240 тысяч квадратных метров».

ЦИФРЫ

По Адресной инвестиционной программе до конца 2024 года Департаментом строительства Москвы запланировано строительство и ввод в эксплуатацию 69 образовательных объектов почти на 34 тысячи мест.

В перспективе до 2032 года с учётом программы реновации планируется строительство 408 новых объектов.

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