"Посадили в машину и увезли": в Москве похитили женщину, много лет работавшую на оборонном предприятии

В полицию поступило сообщение о похищении женщины. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером в среду, 5 октября, москвич заявил о похищении своей матери - сотрудницы крупного авиапредприятия. 67-летняя Валерия Петровна (имя изменено) на текущий момент занимает в компании пост замначальника отдела.

- По словам мужчины, ему удалось выяснить, что пенсионерка пропала, выйдя из дома в районе Беговой, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах. - Позже ее якобы видели в Зеленограде. Мужчина заявил, что позже ему начали поступать странные звонки. Некие люди говорили о каком-то долге... Он считает, что исчезновение матери и звонки как-то связаны.

Силовики начали проверку и поиски женщины. И нашли...

- На самом деле москвичка не пропадала, ее никто не похищал, - заявил KP.RU источник. - Более того, женщина сама пыталась спрятаться - в последнее время она набрала несколько кредитов и начала допускать просрочки по платежам. Поэтому и отключила телефон. Словом, версия про похищение не подтвердилась.