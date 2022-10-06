Новый лечебно-диагностический комплекс центра имени Логинова готов на 95 процентов

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.

В московском клиническом научно-практическом центре (МКНЦ) имени Логинова уже совсем скоро появится новый лечебно-диагностический комплекс.

«Здание готов на 95 процентов, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - На финишной прямой отделка помещений. Монтаж мебели и оборудования выполнен на 60 процентов».

По его словам, комплекс будет полностью готов в этом году.

«Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, в свое время мы отказались от реконструкции старых корпусов и приняли решение построить новый современный корпус площадью 75 тысяч квадратных метров, - добавил глава ведомства. - Учреждение по своим функциональным параметрам станет уникальным, не имеющим аналогов в России. В одном месте онкологические пациенты смогут получить все виды медицинской помощи — от диагностики до высокотехнологичного лечения и реабилитации».

КОНКРЕТНО

В новом лечебном комплексе разместятся:

- 570 коек, в том числе 422 койки круглосуточного стационара, 38 коек реанимации и интенсивной терапии, 20 коек отделения кратковременного пребывания, 60 мест дневного терапевтического стационара и 30 мест дневного химиотерапевтического стационара;

- крытые переходы, соединяющие уже работающие корпуса с новым зданием;

- 40 тысяч единиц медтехники, среди которой, например, современные КТ- и МРТ-аппараты, ангиографические установки, рентген-комплексы, аппараты для позитронно-эмиссионной и однофотонной эмиссионной компьютерной томографии;

- уникальная технологическая «начинка», позволяющая проводить лучевую терапию, ранее недоступную пациентам центра;

- комфортные условия для лечения и работы. К примеру, в палатах - многофункциональные кровати с электроприводом и кнопками вызова медперсонала, а также системы кондиционирования и вентиляции, душ и санузел;

- специальные комнаты для общения с врачами и уютные зоны ожидания.