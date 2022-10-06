В Москву придёт аномально теплая и солнечная золотая осень: метеорологи удивили прогнозом погоды на октябрь 2022

В столицу придёт идеальная золотая осень. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики Московского метеобюро и центра «Фобос» порадовали прогнозом: уже в пятницу, 7 октября 2022, в столицу придёт идеальная золотая осень. Или очень позднее бабье лето, кому как нравится.

Главное, впрочем, не название, а то, что наконец прекратятся дожди - и так уже за первые пять дней октября выпало больше половины месячной нормы осадков, 39 мм. Станет солнечно, сухо и очень тепло: в пятницу и субботу днём +15…+16 градусов, на 2 - 3 градуса теплее климатической нормы.

Хорошую погоду принесёт антициклон, центр которого расположен над Нижней Волгой. В общем, если ещё остались дела на даче или просто хочется отдохнуть, - самое время отправиться за город уже в пятницу.

В воскресенье, 9 октября, и понедельник, 10 октября, у золотой осени небольшой антракт: будет по-прежнему тепло, +14 градусов, но облачно и с небольшими дождями.

Но уже со вторника вновь установится ясная и сухая погода. Днём +13…+14 градусов. А вот по ночам на грани заморозков, по области воздух будет оставить до ноля. Это связано как раз с чистым небом: облака не будут, как одеяло, защищать землю от выхолаживания.

Серьёзного похолодания, по прогнозам центра «Фобос», можно ждать лишь после 20 октября.