«Облил машину бензином, поджег и убежал»: У башни в Москва-Сити сгорели две иномарки

Горели две автомашины

Московские полицейские ищут мужчину, который поджег две машины у башни «Федерация» в Москва-Сити. По словам очевидцев, неизвестный подошел к одному из припаркованных у входа автомобилей с канистрой, облил ее бензином, чиркнул зажигалкой, а когда кузов запылал, кинулся прочь. Затем огонь перекинулся и на вторую машину, стоящую по соседству.

- Горели две автомашины, - подтвердили KP.RU в пресс-службе столичного управления МЧС. - Сигнал поступил в 19:29. В 19:40 пожар был ликвидирован нашими сотрудниками. Пострадавших нет.

По словам источника в правоохранительных органах, поджигателя задержали сотрудники полиции, которые первыми прибыли на вызов. Это мужчина около тридцати лет.

- Сейчас он будет доставлен в ближайший отдел полиции и допрошен, - сообщил источник.

- Причины поджога устанавливаются, - рассказали KP.RU в пресс-службе ГУ МВД по Москве. - Решается вопрос о возбуждении уголовное дела. к.

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