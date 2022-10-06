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Происшествия6 октября 2022 18:40

Взрывы и черный дым: На юге Москвы загорелся автосервис

Пожарные тушат двухэтажное здание, огнем охвачено 300 квадратных метров
Семен ЕЛЕНИН
На текущий момент огонь охватил площадь около 300 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС России по г. Москва

На текущий момент огонь охватил площадь около 300 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС России по г. Москва

Столичные пожарные тушат горящее здание на юге города - на Севанской улице подыхает здание автосервиса.

- Очевидцы сообщили о пожаре около 20:30. Горит двухэтажное здание автосервиса, - сообщили KP.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

На текущий момент огонь охватил площадь около 300 квадратных метров.

Живущие в этом районе люди делятся в соцсетях фото и видео пожара - яркий огонь, взрывы (внутри находятся газовые баллоны) и столб черного дыма.

- Только что рухнула крыша, - говорят очевидцы.

В МЧС уточняют, что в тушении автосервиса задействованы 95 человек и 30 единиц техники. На месте проводится разведка.

- Информация о пострадавших не поступала, - сообщили в ведомстве.

ЧППроисшествия: ЧП