Взрывы и черный дым: На юге Москвы загорелся автосервис

На текущий момент огонь охватил площадь около 300 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС России по г. Москва

Столичные пожарные тушат горящее здание на юге города - на Севанской улице подыхает здание автосервиса.

- Очевидцы сообщили о пожаре около 20:30. Горит двухэтажное здание автосервиса, - сообщили KP.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

На текущий момент огонь охватил площадь около 300 квадратных метров.

Живущие в этом районе люди делятся в соцсетях фото и видео пожара - яркий огонь, взрывы (внутри находятся газовые баллоны) и столб черного дыма.

- Только что рухнула крыша, - говорят очевидцы.

В МЧС уточняют, что в тушении автосервиса задействованы 95 человек и 30 единиц техники. На месте проводится разведка.

- Информация о пострадавших не поступала, - сообщили в ведомстве.