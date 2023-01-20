Куй, пиши, твори!

- Вы еще не умеете рисовать вином? Тогда мы идем к вам! Фото: naholste-art.ru

Сейчас существует великое множество всевозможных мастер-классов, где участников развлекают, развивают, впечатляют, предлагают освоить что-то новое. На такие уроки по интересам люди приходят, чтобы заняться творчеством, получить яркие эмоции, да и завести новые знакомства, в конце концов!

Мы предлагаем подборку необычных мастер-классов, которые будут интересны натурам творческим. Осталось только выбрать то, что по душе именно вам!

Между молотом и наковальней

Кузнец - молодец

Кузнец - фигура особая в фольклоре, работает с огнем, укрощает металл. Почувствовать себя таким вот укротителем железа может каждый мужчина. Даже Москву покидать не придется. Достаточно прийти на уроки по ковке. Начинающим Вакулам предлагают сделать своими руками ложку для обуви, нож необычной формы, ложку, вилку, украшение, подкову или даже томагавк. Настоящее мужское удовольствие! Есть занятия индивидуальные, а есть рассчитанные на группу.

Кстати, помимо кузнечного дела, предлагают еще и собрать свой собственный нож. Тут научат, как из поковки, выкованной на кузнечном мастер-классе, сделать клинок или как подготовить деревянную рукоять, провести всадной монтаж и финишную обработку ножа.

ГДЕ: Первая кузня,

м. «Дмитровская»,

Дизайн-завод «Флакон»,

Б. Новодмитровская ул., 36. Сайт: 1кузня.рф.

Цена удовольствия: от 4500 руб.

ГДЕ: Кузница Нинтера,

м. «Авиамоторная»,

2-я Кабельная ул., 2, стр. 3,

ворота 8. Сайт: nintera.ru.

Цена удовольствия: от 5000 руб.

In vino veritas

Рисуем и изучаем

Формат «вино и творчество», в котором совмещены уроки рисования и дегустации, появился в 2014 году и сразу обрел массу поклонников.

Суть занятий такова: за несколько часов, что длится творческая встреча, гости не только создают живописную картину под присмотром профессиональных художников, но и ближе знакомятся с винной культурой под руководством опытного сомелье.

Участники таких мастер-классов уносят с собой живописный шедевр, созданный своими руками.

Мастер-классы по живописи с дегустацией длятся три часа. Организаторы гарантируют: симпатичную картину напишет каждый, даже тот, кто совсем не имеет навыков рисования.

Все необходимые материалы включены в стоимость занятия. Творческие уроки проходят на разных площадках города.

Адреса, пароли и явки мастер-классов, на которых предлагают порисовать и приобщиться к винной культуре, можно легко найти в интернете.

Цена удовольствия: от 1900 до 3500 руб.

Винная картинка

А еще есть мастер-классы, на которых вино не пробуют, а используют вместо… краски! Конечно же, рисовать картины можно при помощи любой окрашенной жидкости - сока, чая, кофе. Но, согласитесь, в рисовании вином есть какой-то особый шарм.

В студии в подробностях и с любовью расскажут о технике написания картин вином и другими жидкостями (оказывается, все давно уже придумано!), продемонстрируют готовые произведения винного творчества, а также расскажут о художниках, которые прославились именно в этой технике. Таких, оказывается, немало. Среди них сербка Саня Янкович, американка Элиша Майерс и другие.

Все необходимые для творчества материалы выдают на месте.

Где: «Алексгруп». Сайт: alexgrim.ru

Цена удовольствия: от 8500 руб.

Легко стать сомелье

Не хотите рисовать, но мечтаете освоить искусство сомелье, хотя бы его азы? Для вас тоже есть кое-что интересное. Существуют вводные мастер-классы, где участники получают базовые знания, которых точно хватит, чтобы произвести впечатление на друзей во время очередной вечеринки. Участники обсудят производство красных, белых, розовых и игристых вин, подачу и хранение вина, самые популярные сорта винограда и места их выращивания, правильный подбор бокалов... Также есть уроки по винам разных регионов. Как правило, за один мастер-класс участники разбирают по пять вин.

Есть школы, в которых научат разбираться в пиве.

ГДЕ: Wine Project, м. «Пушкинская», Б. Палашевский пер., 12, стр. 2. Сайт: https://wineproject.ru.

Цена удовольствия: от 3000 руб.

ГДЕ: Лига сомелье, м. «Электрозаводская», Б. Почтовая ул., 36, подъезд 17. Сайт: ligasommelier.com.

Цена удовольствия: от 4500 руб.

Ну и ню!

Обнаженная натура

Порисовать человека с натуры, в том числе и обнаженного, мечтают многие начинающие художники. Да вот только где взять эту самую натуру? Не с улицы же, право. Оказывается, в Москве немало профессиональных художественных студий, специализирующихся на рисовании моделей и по несколько раз в неделю устраивающих такие вот мастер-классы. Под руководством мастера художники успевают сделать несколько набросков за вечер.

Кстати, цены на такие занятия бывают чисто символическими - от 300 рублей. Это если вы, например, пришли и сами по себе рисуете без посторонней помощи (материалы, необходимые для творчества, нужно приносить с собой). А вот если хотите, чтобы процесс создания наброска контролировал профессионал, придется заплатить за сеанс подороже. Как правило, занятия проходят в группах. На создание одного наброска уделяют от 15 до 40 минут.

ГДЕ: Художественная школа «Дом художника», м. «Войковская», 5-й Войковский пр-д, 10. Сайт: artistdom.ru.

Цена удовольствия: от 800 руб.

ГДЕ: «Арт-бункер Наброски», филиал Смоленская,

м. «Смоленская», «Киевская», Смоленская наб., 5/13. Сайт: artbunker--moscow.vsite.biz/.

Цена удовольствия: от 300 руб. Есть абонементы на 4 занятия.

УСПЕТЬ УВИДЕТЬ

Дамы в шелках и сибирские образы

Две замечательные выставки завершают свою работу в Москве, но шансы побывать на них еще есть.

В Государственном историческом музее до конца января проходит выставка «Сны Сибири». Небольшая экспозиция приурочена к 130-летию Транссиба. На ней показывают артефакты, найденные во время постройки главной железнодорожной артерии Сибири и при археологических раскопках. Посетителям показывают «сибирскую Нефертити» - скульптуру женщины, обнаруженную в 1960-х в Хабаровском крае у поселка Кондон и датированную IV - III тыс. до н. э., окуневские стелы - гигантские изваяния с человеческими лицами и петроглифами, украшения в зверином стиле и многое другое. Дополняют артефакты работы современных художников, в том числе скульптора Даши Намдакова.

До 30 января.

Цена билетов: от 150 до 300 руб.

В Музее русского импрессионизма завершается выставка «Александр Савинов. Миражи». Художник родился в Саратове, учился в Петербурге, стажировался во Франции и Италии. Почти забытый ныне живописец прославился как мастер масштабных картин с призрачными миражами. В годы войны Савинов помогал эвакуировать из Эрмитажа драгоценные полотна. Он умер в 1942-м от голода в блокадном Ленинграде.

До 22 января.

Цена билетов: от 150 до 500 руб.