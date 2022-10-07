Как пришла повестка, сразу пошли в ЗАГС и покупать берцы: история любви молодой пары из Москвы

Ярослав и Софья обратились в ЗАГС с просьбой провести регистрацию в укороченные сроки Фото: Личный архив героя публикации

Москвичи Ярослав и Софья собирались пожениться летом 2023 года, планировали красивую свадьбу с белым платьем и двухъярусным тортом, но пришла повестка из военкомата. Молодые решили действовать по-другому – жениться сразу. Тем более, что у пары уже родился малыш.

- В Троицкий ЗАГС обратились молодожены с просьбой провести регистрацию в укороченные сроки и предоставили соответствующий документ. Конечно, руководитель Троицкого отдела ЗАГС пошла навстречу молодоженам, и торжественная церемония была проведена сразу же в день подачи заявления, - рассказали KP.RU в пресс-службе Управления ЗАГС Москвы.

Семейный кодекс предусматривает заключение брака в день подачи заявления при наличии особых обстоятельств. Частичная мобилизация в России может рассматриваться как особое обстоятельство.

«Домашнее предложение и быстрая свадьба»

Принимать быстрые решения семье Огородник пришлось два дня назад. Молодые настроены оптимистично и верят только в лучшее.

- Позавчера получил повестку, сходил в военкомат. Сказали, что годен и должен идти. Надо – значит надо, других вариантов нет. Единственное, что пошли на встречу и разрешили закончить гражданские дела. Дали несколько дней на все, - рассказал KP.RU Ярослав Огородник.

Вернувшись домой, Ярослав сказал Софье, что нужно идти защищать Родину, такие времена. Женские слезы были недолгими, так как времени до отправки не так уж и много. Зашел и разговор о свадьбе.

- Мне 20, Софье 18 лет. Да, хотелось бы позже пожениться, но так сложилось. В домашней обстановке сделал предложение и на следующий день пришли в Троицкий ЗАГС, для нас быстро нашли время и расписали, - говорит Ярослав Огородник.

Сейчас молодые принимают поздравления от родственников и вспоминают день знакомства. Два года назад Ярослав гулял с друзьями в московском парке, там же оказалась и Софья. Пара стала общаться, дружеские отношения быстро переросли в романтичные. А три месяца назад у пары родился малыш.

Москвичи Ярослав и Софья собирались пожениться летом 2023 года, планировали красивую свадьбу с белым платьем и двухъярусным тортом, но пришла повестка из военкомата. Фото: Личный архив героя публикации

«Сейчас найти спальник, потом построить дом»

До отправки у Ярослава остается семь дней и ему нужно успеть завершить все свои дела, в том числе собрать зимнюю экипировку.

- Мне нужно доработать, я в коллективе на складе по сборке инструментов. И параллельно собираю вещи с собой, - говорит мобилизованный.

- А как вообще супруга и родственники отреагировали на мобилизацию?

- Конечно, переживают. Радости тут не может быть. Но мы поговорили, все обсудили.

Сам Ярослав Огородник знает, что такое армия, что такое дисциплина и долг перед Родиной. Он отслужил в Крыму в воинской части морской пехоты, там Ярослав был водителем – так и записали в военный билет.

- Моих знакомых тоже уже мобилизовали. И один, с которым служили, посоветовал, что с собой нужно взять спальник, берцы утепленные, термобелье и все, что можно для утепления – зима впереди. Купить сейчас все можно, но только из-за всей этой мобилизации цены стали повышать, - рассказывает Ярослав.

После победы и возвращения в Москву у Ярослава уже есть много намеченных планов. Он будет строить дом для своей семьи – это его мечта. Возле дома будет небольшой сад и огород. Продолжит воспитывать ребенка, и никто не исключает, что в их семье появится еще одна радость - второй малыш.