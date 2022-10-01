Еда пришла, откуда не ждали

Сейчас в тренде здоровье. А что может быть здоровее сочного куска мяса?! Фото: Михаил ФРОЛОВ

WorldFood Moscow - крупнейшая в России международная осенняя выставка продуктов, главная площадка встреч, обмена опытом и заключения контрактов лидеров российского и зарубежного продуктового рынка. В этом году в выставке приняли участие сотни российских и зарубежных компаний. В Москву не приехали многие ставшие привычными европейские производители. Но их место заняли представители арабских стран, Индии, Китая, Шри-Ланки, Южной Кореи, Польши, Словакии, Чехии, Перу, стран СНГ и Турции. Они представили на выставке свою основную продукцию и новинки.

Для новых зарубежных экспонентов WorldFood 2022 стала уникальной площадкой изучения российского рынка. Для российских компаний и дилеров появление новых иностранных игроков стало хорошей возможностью расширить бизнес в непростые времена.

WorldFood 2022 - праздник урожая. Фото: Иван МАКЕЕВ

Первое позиционирование

Выставка в этом году особенная - совсем немного больших павильонов. На их месте разместились сотни стандартных презентационных витрин и площадок производителей из Азии. Российские предприниматели активно знакомились с продукцией, обсуждали поставки специй, овощей, мало известных на российском рынке круп и продуктов.

Иностранцы, впервые побывавшие на WorldFood 2022, удивлялись открывшимся перед ними возможностям.

- Я не представлял, что у вас так много свободных ниш после ухода европейцев и американцев, - рассказал представитель индийской компании Виван, аккуратно насыпая горки пахучих специй на презентационный стенд. - Уже задумываюсь о том, чтобы, кроме своей основной продукции, открыть производство сыра и других индийских молочных продуктов.

Российские регионы представили традиционные местные деликатесы: колбасы из дичи, хлеб из водорослей, многочисленные консервы, минеральные воды. Особый интерес посетителей вызывали противовоспалительные, антибактериальные, иммуномодулирующие растительные добавки, которые извлекаются из растений.

На стенде Китайской национальной сельскохозяйственной выставочной группы более сотни видов продукции - от давно известных россиянам овощей до высушенных специальным образом мандариновых корок и особым образом замаринованных бурых водорослей.

Сегодня наиболее быстрорастущий тренд продуктового рынка, в том числе и российского, не просто здоровая, но и полезная пища. В том числе и кондитерские изделия без сахара. Печенье из цельнозерновой муки, пирожные, шоколад, зефир и другие сладости, которые, как раньше казалось, невозможно приготовить, не используя сахар… Все это было очень широко представлено в выставочных павильонах.

Экспертиза

Традиционно WorldFood предусматривает и обширную деловую программу. В частности, в рамках выставки прошел Форум лидеров продовольственного бизнеса. В качестве экспертов организаторы пригласили сотрудников крупнейших российских агрохолдингов и компаний-производителей. Среди них, естественно, были представители Группы «Черкизово». Это неудивительно: несмотря на все кризисы, компания активно развивается и занимается инвестициями в производство, сохраняя статус крупнейшего производителя мяса в России.

Рустам Хафизов.

Выступая в деловой программе WorldFood 2022, руководитель аналитического центра Группы «Черкизово» Рустам Хафизов отметил, что сегодня компания направляет силы на создание новых логистических цепочек, импортозамещение и усовершенствование структуры инновационного и быстроразвивающегося бизнеса.

Присутствие «Черкизово» на WorldFood 2022 задало тон не только обсуждению актуальных вопросов в рамках деловой программы, но и привлекло внимание значительной части компаний-экспонентов.

Колбаса - всему голова. Фото: Иван МАКЕЕВ

Краткие итоги

Несмотря на быстро меняющиеся экономические реалии, WorldFood 2022 продолжает оставаться удобной площадкой для презентаций и переговоров. Как и прежде, на выставке заключили множество контрактов между предприятиями оптовой, розничной торговли, общепита и гостинично-ресторанного сектора.

662 компании участвовали в WorldFood 2022, 75 стран, 82 региона России.