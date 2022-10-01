Курятина - чемпион мира

Скоро на курятину переключится почти половина жителей Земли.

Западные эксперты подсчитали: на сегодняшний день производство курятины более чем в три раза превышает темпы роста производства свинины и в десять раз - говядины. К концу 2022 года потребление курятины на планете достигнет 98 миллионов тонн. Это вдвое больше, чем в 1999-м. А к 2030-му

человечество будет есть курятины больше любого другого вида белка - на нее переключится 41% всех жителей Земли, не отказавшихся от мяса. И еще один неоспоримый факт: сегодня в мире курятину едят во всех без исключения государствах. Нет традиции или религии, ее запрещающей.

Секрет популярности

Стоимость производства курятины снижалась три десятка лет.

Практически безотходное производство.

За курятину голосуют экоактивисты - птицы не выбрасывают в атмосферу так много парниковых газов, как крупный рогатый скот.

В моде здоровый образ жизни. И не только в «продвинутых» Европе и Америке - тенденция дошла до полуторамиллиардного Китая, где диетическая курятина активно вытесняет традиционную свинину.

Главным приоритетом потребителей остается вкус. А хорошая хозяйка может приготовить курицу сотней способов, и все будут - пальчики оближешь.

К СВЕДЕНИЮ

Группа «Черкизово» объединяет 11 птицеводческих комплексов, 16 свинокомплексов, 11 мясоперерабатывающих предприятий, а также 9 комбикормовых заводов и 300 тысяч га сельскохозяйственных земель. Компания - лидер по реализации мяса курицы (711 тысяч тонн в 2021 году) и производству комбикормов (2,1 млн тонн), занимает второе место по продажам мяса индейки (52 тысячи тонн) и третье - по продажам продукции мясопереработки (136 тысяч тонн). В производстве свинины находится на восьмом месте (240 тысяч тонн).

Выручка группы в 2021 году составила 158 млрд рублей против 128,8 млрд в 2020 году. В первом полугодии этого года она достигла 88,9 млрд рублей, что на 20,1% больше, чем годом ранее.

ФАКТ, ДА И ТОЛЬКО

Откуда прилетела эта птица

Тероподы - предки курицы. Весили они в районе 200 кг и тоже не умели летать. Фото: commons.wikimedia.org

Самая модная гипотеза: динозавры не вымерли, а переродились. Австралийские ученые проанализировали останки тероподов - крупных двуногих ящеров-хищников. По их мнению, этот ящер не вымер, а становился все меньше, пока не превратился в птицу, похожую на современную курицу. На это у него ушло около 50 млн лет.

Большинство ученых сходятся во мнении: нынешняя курица - потомок дикой банкивской, обитавшей на пространстве от Индии до Филиппин. Одомашнили ее в Юго-Восточной Азии и Китае около 7500 года до новой эры.

Помимо традиционно белых и коричневых цветов куриных яиц бывают голубые и зеленые. Напомним: вкус яиц от цвета скорлупы не зависит.

В курином мясе содержится много витаминов и минералов. Например, групп А и В (особенно много В3, необходимого для нормальной работы кишечника, сердца и нервной системы), фосфор, калий, магний, натрий, железо, кобальт, селен, хром, цинк и другие. Куриное мясо - ценнейший источник хорошо усваиваемого белка.

Куриное мясо - одно из немногих, разрешенных при диабете и болезнях печени. К тому же оно крайне редко становится причиной аллергических реакций: инциденты обычно связаны с химикатами, которые используют недобросовестные производители.

Блюдо «цыпленок табака» правильнее произносить «цыпленок тапака». «Тапака» - это грузинская сковорода с крышкой.

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

РОССИЯ В ТРЕНДЕ

Миллион вкусных тонн

В нашей стране потребление мяса птицы тоже растет. Чаще всего россияне едят мясо кур, но быстрее всего увеличивается спрос на индейку.

Группа «Черкизово» (бренды «Петелинка», «Куриное царство») планирует увеличить мощности по производству курятины до миллиона тонн в год. Подчеркнем - это всего одна компания, хоть и отечественный лидер по производству мяса. Кроме того, группа намерена увеличить производство свинины до 500 тысяч тонн и индейки до 52 тысяч тонн в год. Об этом говорится в презентации компании к выпуску облигаций. В 2021 году производство курятины в компании составило 711 тысяч тонн, свинины - 240 тысяч.

Рост производства направлен в первую очередь на увеличение загрузки мощностей в сегменте переработки. В частности, компания планирует создать в Тульской области крупный мясоперерабатывающий кластер.

Кроме того, в сентябре входящее в холдинг предприятие «Алтайский бройлер» запустило шесть новых птичников в Зональном районе Алтайского края. Это позволит компании увеличить производство куриного мяса в регионе почти на 20%. Строительство птичников заняло 10 месяцев, инвестиции в проект составили около 1,8 млрд рублей.

В планах и расширение ассортимента: «Алтайский бройлер», отмечающий в этом году 15-летие, собирается в октябре запустить цех глубокой переработки. Здесь начнется производство мясных полуфабрикатов - фаршей, котлет, колбасок, мяса в маринаде... Такая продукция пользуется спросом у тех, кто не хочет тратить много времени на приготовление еды. Если кратко, у сибиряков еды станет больше, а времени на их готовку будет уходить меньше.

Компания приобрела «Алтайский бройлер» в декабре 2018 года. Уже в 2019 году, после завершения первого этапа модернизации, здесь запустили производство «Петелинки» - самого популярного в России бренда охлажденного куриного мяса.