Зима и воля

Как получить одновременно пользу и наслаждение от мясных блюд? Тут даже цвет мяса имеет значение. У свежей говядины, например, он напоминает спелую малину. Присмотримся и к оттенку жирка - у хорошего продукта он совершенно белый. Серый цвет - показатель залежалости. Что касается выбора птицы, то в приоритете экземпляры только с белой или слегка желтоватой кожей. Загляните под крылья - там не должно быть зеленоватых пятен. Питательная ценность мяса - в белках. Благодаря им в организме происходят процессы саморегуляции и восстановления. Благодаря белкам мы долгое время сыты, согреты, при этом, насыщаясь, не поправляемся.

Доля белков в разных видах мяса разная - в зависимости от вида животного, его упитанности, пола. В говядине и баранине - 16 - 20%, в свинине - 12%, в курятине и индейке примерно одинаково - 24 - 25%. Вообще мясо курицы и индейки похоже по содержанию белка и микронутриентов, но куриная грудка богата ниацином и витамином В6 - они защищают от болезни Альцгеймера и деменции. Индейка богаче по микронутриентному составу - в ней больше железа и цинка.

А жир - это совсем неплохо! Лучшим считается тот, температура плавления которого близка к температуре человеческого тела. Куриный плавится при температуре 23 - 38 °С, индюшачий - 31 - 35 °С, свиной - при 37 °С, говяжий - при 47 °С, бараний - при 56 °С.

В мясе индейки меньше всего насыщенных жиров и меньшая калорийность. Эта птица редко вызывает аллергическую реакцию. Самым жирным считается мясо утки - до 60% жира. Далее по списку свинина - от 30 до 49%. На третьем месте гусь - 30%. За ним молодая баранина - 15 - 20% и говядина - 12%. Заметим: на жирность мяса влияет и способ кулинарной обработки. Например, если мясо запекать на вращающемся гриле или шампуре, то можно получить сочное мясо с низким содержанием жира, так как весь жир стекает.

Но жирность и калорийность - разные вещи. Баранина - самый высококалорийный сорт мяса, в нем килокалорий на 100 г от 198 до 500 в зависимости от способа приготовления, а в свинине, самом вроде жирном мясе, - всего до 300 ккал.

Кроме того, умеренное употребление жиров необходимо для нормальной работы нервной и репродуктивной систем, для полноценной мозговой деятельности и профилактики деменции. Жир отчасти обеспечивает организм энергией и создает чувство сытости. Вот почему важно использовать в пищу разные сорта мяса - разных видов животных и различного содержания жирности.

Осенние рецепты

Качество мяса проверяется в лабораториях. Но можно и на глаз.

Салат из индейки

Отварное мясо птицы - 250 г индейки «Пава-пава», 200 г яблок, маринованный огурец и 2 яйца нарезать кубиками, посолить и поперчить по вкусу, заправить маринадом от огурцов и дать постоять. Добавить майонез и перемешать.

Рассольник с сырными кексами

Из 500 г свиной грудинки сварить бульон, добавить 1/2 стакана риса или перловки, опустить 5 - 6 разрезанных картофелин. За полчаса до конца варки добавить нарезанные кубиками 3 - 4 соленых огурца, перец горошком, нашинкованный лук, лавровый лист и зелень.

Для сырных кексов порубить 200 г муки со 150 г сливочного масла, добавить 150 г тертого острого сыра, 2 желтка, перемешать, раскатать тесто толщиной в палец, вырезать из него кружки, смазать их разболтанным яйцом, посыпать сыром и запечь в духовке.

Рулет из свинины с сельдереем

Свинину (500 г) нарезать плоскими кусками толщиной 4 см, посолить, поперчить. Морковь (2 - 3 шт.) пассеровать, сельдерей (1 стебель), 2 луковицы и измельченные 3 - 4 вареных яйца перемешать с мелко нарезанным шпиком (100 г) и чесноком. Все разложить ровным слоем на мясо, свернуть рулетом, перевязать шпагатом или нитками и отварить в подсоленной воде с петрушкой.

НОВИНКА

Сосиски - это вкусно и полезно

Теперь их обогащают витаминами и минералами.

Крупнейший российский производитель мяса Группа «Черкизово» выпустил на рынок сосиски «Витаминики». Они обогащены витаминами (A, B, C и Е), минералами (кальций, железо) и удобны в приготовлении. Эти сосиски идеально подойдут всем, кто заботится о здоровье - своем и близких. Выпускаются на предприятии «ПИТ-Продукт» в Горелове (Ленинградская область).

По данным экспертов, траты соотечественников на витамины только за пандемийный 2020 год выросли в 2,5 раза. Россияне стали заботиться о здоровье, а значит, новый продукт найдет своего покупателя.

Еще одна особенность «Витамининок» - удобство: сосиски упакованы в легко открывающиеся лотки (в каждом по восемь сосисок), а главное, их не надо очищать от оболочки - бросил в кастрюлю и вари!

- Покупатели хотят, чтобы продукт был здоровым, вкусным и удобным в приготовлении. Придумав «Витаминики», мы с этой задачей успешно справились! - говорит директор по маркетингу (категория «Готовые блюда») ТД «Черкизово» Ирина Ким. - Наибольшее число участников слепой дегустации назвали новые сосиски самыми вкусными. При этом витаминный и минеральный состав делает их оптимальным выбором для питания всей семьи.

ХИТРОСТЬ

Как сделать мясо мягким

Первое правило: размораживать мясо следует при комнатной температуре, чтобы образовавшаяся при таянии внутреннего льда влага снова впиталась в мышечные волокна.

Не размораживайте в воде, чтобы не потерять питательной ценности продукта.

Резать мясо нужно поперек волокон под прямым углом. И потом отбивать для разрыхления соединительной ткани.

Используйте панировки и кляр, солите эту «шубу», но не само мясо. При запекании такая оболочка из теста сохранит сочность и мягкость. В тесто можно добавить минеральную воду - она сделает кляр воздушным.

Ищите на прилавках.

К СВЕДЕНИЮ

Сосиски - самая объемная категория колбасных изделий в России: по данным NielsenIQ, на них приходится 30% продаж в натуральном выражении. При этом, если весь рынок колбасных изделий снизился на 0,04%, то категория сосисок увеличилась на 0,8%.