Загрутдинов: 37 тысяч человек будут вовлечены в процесс переселения по программе реновации в 2022 году

Руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. Фото предоставлено Департаментом строительства г. Москвы

Москва растет! С начала года в столице построили уже более 70 новых сооружений - от развязок и станций МЦД до детсадов, поликлиник и спорткомплексов. Их общая площадь превышает 900 тысяч квадратных метров. В День города 10 сентября президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли сразу несколько крупных объектов - основной участок Московского скоростного диаметра (МСД) от Ярославского до Дмитровского шоссе, Международный центр самбо и Международный центр бокса в «Лужниках», колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ.

Подробнее об итогах девяти месяцев этого года и планах до конца декабря рассказали в Департаменте строительства города Москвы.

ВОДИТЕЛЯМ – ДОРОГУ

Во многих районах города строители сейчас прокладывают новые дорожные маршруты. Работа над этими проектами идёт по плану, а на многих участках - с опережением графика. Многое уже готово - 37,1 километра дорог, 12 искусственных сооружений и 5 пешеходных переходов. Среди них, например, развязка на пересечении МКАДа с Осташковским шоссе, путепровод для соединения улиц Матвеевская и Веерная с проспектом Генерала Дорохова, а также путепровод над МКАД в районе пересечения с ул. Верхние Поля в рамках строительства транспортной развязки на пересечении МКАД с ул. Верхние Поля и ул. Капотня. Все сделано с начала года! А за оставшиеся месяцы предстоит построить ещё 37,8 километра дорог, 8 искусственных сооружений и 7 пешеходных переходов.

«Сюда в том числе входит завершение реконструкции двух важных проектов на западе города - Старо-Рублевского путепровода, выполненного на 75%, и путепровода на улице Барклая, готового на 75%», - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, в этом году также начнут прокладывать мост через реку Раменка. Он позволит продлить Мосфильмовскую улицу и обеспечить дорогами новые жилые районы.

Ещё один проект стартует в ближайшие месяцы - создание улично-дорожной сети на участке от улицы Лобачевского до Мичуринского проспекта. Также строители начнут работу на таких участках:

- путепровод через ж/д пути МЦД-2, соединяющий улицы Добролюбова и Складочную;

- отрезок улично-дорожной сети вдоль набережной Москвы-реки от Большой Филевской улицы до ТТК;

- эстакада съезда с ЮВХ на Каширское шоссе в сторону МКАДа в рамках строительства участка ЮВХ от Курьяновского бульвара до Кантемировской улицы, включая развязку на пересечении с Каширским шоссе (ЮВХ-6);

- подземный пешеходный переход через МЦД-2 около дома 8 на Новостроевской улице.

НОВЫЕ МАРШРУТЫ ПОЯВЯТСЯ ДЛЯ ПАССАЖИРОВ ПОДЗЕМКИ

Пожалуй, самое ожидаемое событие для многих москвичей - запуск всей Большой кольцевой линии метро. Тоннели на ее участках полностью пройдены. Теперь доделываются финальные 9 из запланированных 31 станций БКЛ. На них занимаются отделкой вестибюлей и платформ, монтируют необходимое оборудование, готовятся к пусконаладке.

«До конца года планируем завершить основные строительно-монтажные работы на 7 новых станциях кольца - «Марьина роща», «Рижская», «Сокольники», «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский Затон», «Кленовый бульвар», - заявил Загрутдинов. - В эти же месяцы реконструируем еще две станции - «Каширская» и «Варшавская», которые войдут в состав Большой кольцевой линии».

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что поезда с пассажирами на Большой кольцевой линии поедут в первом полугодии 2023 года. Ежедневно новым маршрутом будут пользоваться более миллиона человек.

В этом году построят почти миллион квадратных метров реновации. Фото: Евгения ГУСЕВА

ПЛЮС ОДИН МИЛЛИОН «КВАДРАТОВ» НОВОСТРОЕК РЕНОВАЦИИ

С начала этого года по программе реновации уже передали под заселение 48 «стартовых» жилых домов.

По стандартам реновации каждая квартира в сданной новостройке полностью готовится «под ключ». В комнатах на полу - ламинат, на кухне и в санузлах - плитка. Все необходимое на жилплощади есть: электроплита, сантехника, счетчики воды и электричества, терморегуляторы, остеклённые балконы и даже специальные ниши для кондиционеров. Что уже говорить о такой мелочи, как светильники, выключатели, розетки. А на входе - металлическая дверь. Получается, ремонт можно не делать. Заноси вещи и живи! Скоро счастливчиков с ключами от комфортных квартир станет еще больше.

«До конца года планируется передать под заселение еще 24 «стартовых» дома, - отметил Загрутдинов. – Всего же в 2022 году для переселенцев будут переданы 72 «стартовых» жилых дома. Ожидается, что в 2022 году будут вовлечены в процесс переселения порядка 37 тыс.человек».

По его словам, всего в планах на этот год – ввести порядка миллиона квадратных метров реновации! А в проектировании и строительстве сегодня находятся порядка 400 домов на 7,5 миллиона квадратных метров.

Кстати, площадки под новостройки появляются в том числе и после «умного сноса» старых пятиэтажек. Больше всего домов по реновации в этом году разобрали в районах Косино-Ухтомский и Северное Измайлово - по 5 зданий в каждом.

— Всего с начала программы демонтировали 124 жилых дома, среди которых 44 - в этом году, — отметил Загрутдинов.

ПАЦИЕНТЫ ПОЛУЧАТ ПОМОЩЬ БЫСТРЕЕ

Москвичам становится проще следить за своим здоровьем. Каждый год в городе открываются не только новые районные поликлиники, но и крупные медицинские комплексы. Только с начала 2022-го завершились пять проектов. Это два больничных корпуса - перинатальный центр больницы в Коммунарке и медицинский корпус больницы имени Ерамишанцева, а также три детские поликлиники в районах Кунцево, Савеловский и Войковский.

До конца декабря будет завершено строительство ещё 11 лечебных учреждений.

«Среди них - 7 поликлиник на 3 960 посещений в смену в различных округах столицы, 1 скоропомощной стационарный комплекс для НИИ имени Склифосовского», - уточнил глава ведомства. В этом списке также подстанция скорой помощи и два больничных здания - детский корпус больницы в Коммунарке и лечебно-диагностический комплекс центра имени Логинова.

Все медицинские строения оснащаются высокотехнологичным оборудованием, создаются комфортные условия как для медиков, так и для пациентов и их близких.

Скоропомощной стационарный комплекс для НИИ имени Склифосовского. Фото предоставлено Департаментом строительства г. Москвы

СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Уличные тренажеры, беговые и велодорожки, воркаут, тренировочные площадки на свежем воздухе есть в каждом районе столицы. А если хочется серьёзных физических нагрузок и больших достижений в спорте, то на занятия можно ходить в ближайший физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) или на стадион. Тем более, что новых мест для этого становится больше.

В 2022 году в городе планируют построить 10 спортивных сооружений. Больше половины из них уже открыли, например, ФОКи с бассейнами в Измайлово и Чертаново, легкоатлетический манеж на Инженерной улице, футбольное поле в Ясеневе, а также BMX велодром. А реконструированный футбольный стадион «Москвич» - просто картинка! Новые трибуны с козырьком из зеркальных панелей, олимпийские кольца, стрелковая галерея, футбольное поле с подогревом, круговая и прямая беговые дорожки, пресс-центр.

«До конца года планируется завершить работы на территории спорткластера Воробьевы горы, введем еще одно футбольное поле, спортивный комплекс в Зеленограде», - сообщил Загрутдинов.

По его словам, в ближайшие месяцы приступят к строительству ФОКа в Гольянове на востоке города.

BMX-велодром. Фото предоставлено Департаментом строительства г. Москвы

ЦИФРЫ

С начала 2022 года Департамент строительства города Москвы ввел в эксплуатацию 10 образовательных учреждений на 2800 мест:

- 1 школа на 300 мест в районе Савелки Зеленограда;

- 4 учебных корпуса на 1300 мест - на Смольной улице; в Малом Песчаном переулке; на улице Подвойского; на улице Софьи Ковалевской;

- 5 детских садов на 1200 мест - три в Некрасовке; в Ново-Переделкино; на Дубровском проезде в Южнопортовом районе.

До конца года планируется завершить строительно-монтажные работы еще в 7 зданиях на 2 225 мест.