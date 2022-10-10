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Москва строится-202210 октября 2022 5:30

Загрутдинов: 37 тысяч человек будут вовлечены в процесс переселения по программе реновации в 2022 году

Руководитель департамента строительства Москвы подвёл первые итоги 2022-го и поделился планами на ближайшие месяцы
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. Фото предоставлено Департаментом строительства г. Москвы

Руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. Фото предоставлено Департаментом строительства г. Москвы

Москва растет! С начала года в столице построили уже более 70 новых сооружений - от развязок и станций МЦД до детсадов, поликлиник и спорткомплексов. Их общая площадь превышает 900 тысяч квадратных метров. В День города 10 сентября президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли сразу несколько крупных объектов - основной участок Московского скоростного диаметра (МСД) от Ярославского до Дмитровского шоссе, Международный центр самбо и Международный центр бокса в «Лужниках», колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ.

Подробнее об итогах девяти месяцев этого года и планах до конца декабря рассказали в Департаменте строительства города Москвы.

ВОДИТЕЛЯМ – ДОРОГУ

Во многих районах города строители сейчас прокладывают новые дорожные маршруты. Работа над этими проектами идёт по плану, а на многих участках - с опережением графика. Многое уже готово - 37,1 километра дорог, 12 искусственных сооружений и 5 пешеходных переходов. Среди них, например, развязка на пересечении МКАДа с Осташковским шоссе, путепровод для соединения улиц Матвеевская и Веерная с проспектом Генерала Дорохова, а также путепровод над МКАД в районе пересечения с ул. Верхние Поля в рамках строительства транспортной развязки на пересечении МКАД с ул. Верхние Поля и ул. Капотня. Все сделано с начала года! А за оставшиеся месяцы предстоит построить ещё 37,8 километра дорог, 8 искусственных сооружений и 7 пешеходных переходов.

«Сюда в том числе входит завершение реконструкции двух важных проектов на западе города - Старо-Рублевского путепровода, выполненного на 75%, и путепровода на улице Барклая, готового на 75%», - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, в этом году также начнут прокладывать мост через реку Раменка. Он позволит продлить Мосфильмовскую улицу и обеспечить дорогами новые жилые районы.

Ещё один проект стартует в ближайшие месяцы - создание улично-дорожной сети на участке от улицы Лобачевского до Мичуринского проспекта. Также строители начнут работу на таких участках:

- путепровод через ж/д пути МЦД-2, соединяющий улицы Добролюбова и Складочную;

- отрезок улично-дорожной сети вдоль набережной Москвы-реки от Большой Филевской улицы до ТТК;

- эстакада съезда с ЮВХ на Каширское шоссе в сторону МКАДа в рамках строительства участка ЮВХ от Курьяновского бульвара до Кантемировской улицы, включая развязку на пересечении с Каширским шоссе (ЮВХ-6);

- подземный пешеходный переход через МЦД-2 около дома 8 на Новостроевской улице.

НОВЫЕ МАРШРУТЫ ПОЯВЯТСЯ ДЛЯ ПАССАЖИРОВ ПОДЗЕМКИ

Пожалуй, самое ожидаемое событие для многих москвичей - запуск всей Большой кольцевой линии метро. Тоннели на ее участках полностью пройдены. Теперь доделываются финальные 9 из запланированных 31 станций БКЛ. На них занимаются отделкой вестибюлей и платформ, монтируют необходимое оборудование, готовятся к пусконаладке.

«До конца года планируем завершить основные строительно-монтажные работы на 7 новых станциях кольца - «Марьина роща», «Рижская», «Сокольники», «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский Затон», «Кленовый бульвар», - заявил Загрутдинов. - В эти же месяцы реконструируем еще две станции - «Каширская» и «Варшавская», которые войдут в состав Большой кольцевой линии».

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что поезда с пассажирами на Большой кольцевой линии поедут в первом полугодии 2023 года. Ежедневно новым маршрутом будут пользоваться более миллиона человек.

В этом году построят почти миллион квадратных метров реновации.

В этом году построят почти миллион квадратных метров реновации.

Фото: Евгения ГУСЕВА

ПЛЮС ОДИН МИЛЛИОН «КВАДРАТОВ» НОВОСТРОЕК РЕНОВАЦИИ

С начала этого года по программе реновации уже передали под заселение 48 «стартовых» жилых домов.

По стандартам реновации каждая квартира в сданной новостройке полностью готовится «под ключ». В комнатах на полу - ламинат, на кухне и в санузлах - плитка. Все необходимое на жилплощади есть: электроплита, сантехника, счетчики воды и электричества, терморегуляторы, остеклённые балконы и даже специальные ниши для кондиционеров. Что уже говорить о такой мелочи, как светильники, выключатели, розетки. А на входе - металлическая дверь. Получается, ремонт можно не делать. Заноси вещи и живи! Скоро счастливчиков с ключами от комфортных квартир станет еще больше.

«До конца года планируется передать под заселение еще 24 «стартовых» дома, - отметил Загрутдинов. – Всего же в 2022 году для переселенцев будут переданы 72 «стартовых» жилых дома. Ожидается, что в 2022 году будут вовлечены в процесс переселения порядка 37 тыс.человек».

По его словам, всего в планах на этот год – ввести порядка миллиона квадратных метров реновации! А в проектировании и строительстве сегодня находятся порядка 400 домов на 7,5 миллиона квадратных метров.

Кстати, площадки под новостройки появляются в том числе и после «умного сноса» старых пятиэтажек. Больше всего домов по реновации в этом году разобрали в районах Косино-Ухтомский и Северное Измайлово - по 5 зданий в каждом.

Всего с начала программы демонтировали 124 жилых дома, среди которых 44 - в этом году, — отметил Загрутдинов.

ПАЦИЕНТЫ ПОЛУЧАТ ПОМОЩЬ БЫСТРЕЕ

Москвичам становится проще следить за своим здоровьем. Каждый год в городе открываются не только новые районные поликлиники, но и крупные медицинские комплексы. Только с начала 2022-го завершились пять проектов. Это два больничных корпуса - перинатальный центр больницы в Коммунарке и медицинский корпус больницы имени Ерамишанцева, а также три детские поликлиники в районах Кунцево, Савеловский и Войковский.

До конца декабря будет завершено строительство ещё 11 лечебных учреждений.

«Среди них - 7 поликлиник на 3 960 посещений в смену в различных округах столицы, 1 скоропомощной стационарный комплекс для НИИ имени Склифосовского», - уточнил глава ведомства. В этом списке также подстанция скорой помощи и два больничных здания - детский корпус больницы в Коммунарке и лечебно-диагностический комплекс центра имени Логинова.

Все медицинские строения оснащаются высокотехнологичным оборудованием, создаются комфортные условия как для медиков, так и для пациентов и их близких.

Скоропомощной стационарный комплекс для НИИ имени Склифосовского. Фото предоставлено Департаментом строительства г. Москвы

Скоропомощной стационарный комплекс для НИИ имени Склифосовского. Фото предоставлено Департаментом строительства г. Москвы

СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Уличные тренажеры, беговые и велодорожки, воркаут, тренировочные площадки на свежем воздухе есть в каждом районе столицы. А если хочется серьёзных физических нагрузок и больших достижений в спорте, то на занятия можно ходить в ближайший физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) или на стадион. Тем более, что новых мест для этого становится больше.

В 2022 году в городе планируют построить 10 спортивных сооружений. Больше половины из них уже открыли, например, ФОКи с бассейнами в Измайлово и Чертаново, легкоатлетический манеж на Инженерной улице, футбольное поле в Ясеневе, а также BMX велодром. А реконструированный футбольный стадион «Москвич» - просто картинка! Новые трибуны с козырьком из зеркальных панелей, олимпийские кольца, стрелковая галерея, футбольное поле с подогревом, круговая и прямая беговые дорожки, пресс-центр.

«До конца года планируется завершить работы на территории спорткластера Воробьевы горы, введем еще одно футбольное поле, спортивный комплекс в Зеленограде», - сообщил Загрутдинов.

По его словам, в ближайшие месяцы приступят к строительству ФОКа в Гольянове на востоке города.

BMX-велодром. Фото предоставлено Департаментом строительства г. Москвы

BMX-велодром. Фото предоставлено Департаментом строительства г. Москвы

ЦИФРЫ

С начала 2022 года Департамент строительства города Москвы ввел в эксплуатацию 10 образовательных учреждений на 2800 мест:

- 1 школа на 300 мест в районе Савелки Зеленограда;

- 4 учебных корпуса на 1300 мест - на Смольной улице; в Малом Песчаном переулке; на улице Подвойского; на улице Софьи Ковалевской;

- 5 детских садов на 1200 мест - три в Некрасовке; в Ново-Переделкино; на Дубровском проезде в Южнопортовом районе.

До конца года планируется завершить строительно-монтажные работы еще в 7 зданиях на 2 225 мест.

Москва строится-2022: От первого лица