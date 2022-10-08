Нужны термобелье и консервы: храмы Москвы принимают помощь для мобилизованных

Принести одежду, продукты, медикаменты можно в сам храм Фото: Алиса ТИТКО

С начала частичной мобилизации в храмах Москвы совершаются молебны о здравии воинов, о победе России. Священнослужители посещают военкоматы, дают напутственные слова военнослужащим, проводят поддерживающие разговоры с их родными. А также открыли пункты сбора помощи для военнослужащих, которые находятся на передовой. Один из них в Богоявленском кафедральном соборе.

- По благословению Настоятеля Елоховского собора епископа Одинцовского и Красногорского Фомы мы начали принимать помощь от населения ежедневно с 8.00 до 19.00, - сказали в соборе.

Принести одежду, продукты, медикаменты (см.ниже полный перечень) можно в сам храм - обратиться в церковную лавку.

- Мы и здесь принимаем, но можно еще и в службу взаимопомощи «Благо Твори», расположенную на территории храма Никиты Мученика. Этот храм приписан к нашему собору. Поэтому можно хоть к нам, хоть к ним помощь принести, - говорит свечница.

- А что больше всего сейчас нужно? - спрашивает прихожанка.

- Да, все нужно. Но так как зима впереди, то теплая одежда важнее всего. Но и продукты.

Иду в храм Никиты Мученика, он расположен в 15 минутах ходьбы от Богоявленского кафедрального собора.

- Служба взаимопомощи «Благо Твори» находится в отдельном здании, подойдите туда, - говорят в храме.

Дверь закрыта. Оказывается, прием ведется только по понедельникам.

Храм Никиты Мученика Фото: Алиса ТИТКО

- Приходите в понедельник с 19.00 до 21.00. Принимаем продукты длительного хранения - это и крупы, и консервы, печенье в пачках. Нужны мужские зимние куртки и обувь, брюки, термобелье, носки, перчатки, шапки, - говорят по горячей линии службы «Благо Твори».

- А как вы потом передаете это военным?

- Формируем грузы и отправляем в Белгород, там уже распределяют, кому и что нужнее.

- А деньги можно приносить?

- Пока принимаем только определенные товары.

Храмы Москвы принимают помощь для мобилизованных Фото: Алиса ТИТКО

КОНКРЕТНО

Что можно принести в Богоявленский кафедральный собор для мобилизованных?

1. ОДЕЖДА: теплые свитера, водолазки, термобелье, мужские кальсоны черного цвета (можно б/у в хорошем состоянии, чистые); нижнее белье: майки, трусы, носки; стельки и сушилки для обуви.

2. ПРОДУКТЫ: чай, кофе, сахар, сгущенка, конфеты, печенье; макароны быстрого приготовления, хлебцы; консервы: мясные, рыбные, овощные; крупы, макароны.

3. МЕДИКАМЕНТЫ: лейкопластырь хирургический, гемостатические губки, противопростудные.

4. БЫТОВЫЕ ПРЕДМЕТЫ: одеяла, спальные мешки для -20 градусов; влажные салфетки; газ в баллончиках для портативных плит; чистая хлопковая ветошь для рук (в виде полотенец, постельного белья, футболок, рубашек), складные канистры для воды.

5. МОРАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ: поддерживающие письма и рисунки для бойцов.

Где: Богоявленский кафедральный собор, улица Спартаковская, 15. Станция метро «Басманная».

Когда: ежедневно с 8.00 до 19.00.

Где: Храм Никиты Мученика, в нем помещение службы взаимопомощи «Благо Твори», Старая Басманная, 16. Станция метро «Басманная».

Когда: по понедельникам с 19.00 до 21.00.

Куда еще можно принести помощь для военнослужащих?

- в храм Пресвятой Богородицы в Черневе (Южное Бутово). Сюда можно принести моющие средства, одежду, продукты питания и сладости для солдат, находящихся в Белгороде. Где: Южнобутовская улица, вл. 62-66. Станция метро «Бунинская аллея»;

- в храм благоверного князя Александра Невского. Сюда можно принести продукты (тушенку, рыбные консервы, подсолнечное масло, чай, сахар, макароны, крупы, печенье и конфеты), средства гигиены (шампунь, туалетная бумага), одежду, зимнюю обувь, нижнее белье и носки, а также карманный молитвослов, Евангелие карманного формата. Где: улица Лобачевского, 23. Станция метро «Проспект Вернадского». Привозить вещи можно с 6.00 до 23.00, звонить дежурному по храму 8 (968) 533-90-83;

- в храм Святого равноапостольного князя Владимира в Новогиреево. Сюда можно привезти новую одежду (белье, носки, шапки, теплые штаны) и предметы личной гигиены, продукты питания, медикаменты, деньги для приобретения дорогого обмундирования. Где: улица Перовская, 64. Станция метро «Перово».