Молебны для военнослужащих: когда и в каких храмах Москвы проводят

В храмах проводят молебны о здравии солдат, молятся о тех, кто попал в плен и родителях мобилизованных Фото: REUTERS

В настоящее время усилия любой церковной общины направлены на поддержку беженцам, пострадавших от военного конфликта на Украине, а также в помощь мобилизованным. В храмах проводят молебны о здравии солдат, молятся о тех, кто попал в плен и родителях мобилизованных (см.ниже адреса).

- Один из сотрудников нашего храма тоже получил повестку. Мы всем приходом провожали и напутствовали его, и семью продолжим поддерживать — у него осталась супруга с двумя детьми, - рассказал Александр Волков, настоятелем храма святого преподобного Сергия Радонежского в Солнцеве.

Для военнослужащих в храмах Москвы уже начали прием вещей и продуктов от населения. Передавать будут и иконы, крестики, духовную литературу.

- Солдаты с огромной радостью принимают крестики, литературу, иконы — на войне нет неверующих, - рассказал отец Алексий Батаногов из храма Святого равноапостольного князя Владимира в Новогиреево.

КОНКРЕТНО

Храм Москвы, где проводят молебны о победе России и здравии военнослужащих:

- в храме блаженной Матроны Московской в Дмитровском. Молебны о победе России будут служится каждую неделю по пятницам после вечернего богослужения;

- в храме Собора Московских святых в Бибиреве будут проводить вечерние молебны о здравии военнослужащих;

- в храме Ризоположения Пресвятой Богородицы в Леонове. Ежедневно в 20.00 совершаются молебны о победе российского воинства, о благословении тех, кто мобилизуется в зону боевых действий. А также о тех, кто попал в плен, о здравии раненых и о родителях воинов. После молебна прозвучит заупокойная молитва о павших воинах и мирных жителях, погибших в зоне боевых действий;

- в храме Усекновения главы Иоанна Предтечи в Братееве ежедневно в 8.00 служится молебен о воинах великомученику Георгию Победоносцу;

- в храме святителя Николая Мирликийского в Тушине молебное пение с чтением акафистов небесным покровителям воинов — великомученику Георгию Победоносцу, благоверному великому князю Александру Невскому, праведному воину Феодору Ушакову, мученику Иоанну Воину. В воскресные дни в 16.00.