МЧС Москвы: информация о пожаре на 258-метровой радиотелебашне оказалась ложной

Фото: Артем КИЛЬКИН

Информация о возгорании радиотелебашни 9 октября на северо-западе Москвы оказалась недостоверной. Как рассказали kp.ru в столичном МЧС, спасатели осмотрели местность, но огня не было.

- Наши сотрудники выехали по адресу, по которому поступила заявка, но пожара или задымления на радиотелебашне не было. Наши специалисты осмотрели хорошо территорию и уехали обратно, - рассказали в ГУ МЧС по Москве.

Радиотелебашня "Октод" расположена на улице Демьяна Бедного. Она была построена в 2006 году, являлась третьей башней "сетчатого" типа. На вершине башни установлена антенна для телевизионного вещания. До октября 2020 года отсюда шла трансляция телеканала "ТНТ", а до апреля 2022 года производилось вещание нескольких столичных радиостанция, среди которых Радио Дача, Наше радио и другие. Сейчас радиостанции переведены на Балашихинскую радиомачту и Останкинскую телебашню. Такой перевод потребовался в связи с тем, что 258-метровую радиотелебашню "Октод" решили демонтировать - работы начались в августе нынешнего года, в настоящее время сняли только несколько верхних секций. По предварительной информации, башню перенесут на другое место, где смонтируют заново.