Москва помогает мобилизованным, их семьям и работодателям

В столичные военкоматы и временные мобилизационные пункты в разных районах столицы продолжают приходить москвичи. Одни получили повестку дома, другие - в офисе, некоторые решили стать добровольцами. Правительство Москвы поддерживает мобилизацию в городе, самих мобилизованных и их родственников. Параллельно ведется работа с работодателями.

ОТ ЛЬГОТ ДО ПОХОДНОЙ ЭКИПИРОВКИ

Для тех, кто отправляется на специальную военную операцию, город обеспечивает все необходимое. Прежде всего созданы 20 резервных пунктов сбора мобилизованных, работающих по принципу одного окна. В одном месте - медкомиссия, оформление документов, помощь психологов, трехразовое питание. Здесь же москвичу выдают полный комплект походной экипировки (см. графику).

Получивший повестку может не волноваться о тех, кто остается дома. О них позаботятся сотрудники созданного в городе центра поддержки для родственников мобилизованных москвичей. С помощью волонтеров присмотрят даже за домашними питомцами или комнатными растениями, если мужчине некому их оставить.

Помимо этого, более тысячи операторов «Службы 122» круглосуточно отвечают на звонки с вопросами по мобилизации в Москве. Если житель получил повестку, но ему необходима консультация, например, по сборам или завершению срочных дел на гражданке, то им займется сотрудник службы из специальной группы. Кроме того, городские власти вместе с военкоматами постоянно ведут работу по отзыву повесток, направленных на основании недостоверных или неточных данных.

БЛИЗКИЕ ПОД ОСОБОЙ ЗАЩИТОЙ

По решению мэра Москвы Сергея Собянина для семей мобилизованных действуют специальные меры поддержки (см. графику).

«Призыв по мобилизации в Вооруженные силы неизбежно меняет сложившийся уклад жизни не только призывника, но и всей семьи. Чтобы мужья и отцы были спокойны за своих жен, детей и пожилых родителей, город взял их под особую защиту», - написал Собянин в своем блоге.

Специалисты внимательно изучают ситуацию в каждой конкретной семье. Вопросы решают самые разные - от денежной помощи до устройства на работу. При необходимости постараются помочь индивидуально. В дальнейшем список действующих мер будет расширяться.

КАДРЫ РЕШАЮТ

Работодателей тоже не забыли. В столице запустили телеграм-бот «Частичная мобилизация в Москве. Организации» (@MobilizationmskorgBot). Виртуальный консультант поможет юридическим лицам оперативно прояснить многие актуальные вопросы по поводу повесток на сотрудников. Даже не придется звонить на горячую линию. К примеру, бот расскажет, что делать при невозможности вручить повестку работнику по различным причинам, а также объяснит права руководителя на бронь сотрудников или наем временных взамен мобилизованных. Если в базе знаний не найдется ответ по конкретному вопросу, сервис предложит информацию на похожие темы.

Важно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Сложные случаи помогут решить на горячей линии по вопросам частичной мобилизации по номеру 122, ежедневно с 8.00 до 20.00. Ранее на ней принимали вопросы от обычных горожан. Теперь сюда могут обращаться также юридические лица и индивидуальные предприниматели, получившие повестки на своих сотрудников. Это стало возможно после того, как был расширен перечень жалоб, которые принимают и обрабатывают операторы «Службы 122». Часто в одной организации бывает несколько на первый взгляд неразрешимых вопросов. Все обращения будут направляться в специальные группы разбора спорных случаев, созданные при военкоматах.