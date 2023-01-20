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Общество20 января 2023 15:06

Обнять сына: отец стал водителем гумконвоя, чтобы повидать мобилизованного сына

Отец повез сыну теплые вещи, печки и посылки из Подмосковья в зону СВО
Александра БУДАЕВА
Александра БУДАЕВА
Виктор из Раменского района Московской области проехал тысячу километров, чтобы обнять сына.

Виктор из Раменского района Московской области проехал тысячу километров, чтобы обнять сына.

Фото: Кадр видео

Виктор из Раменского района Московской области проехал тысячу километров, чтобы обнять сына.

- Артем закончил университет, отслужил в армии, вернулся, устроился в фермерское хозяйство, мы с ним трактор даже купили. Уж больно он у меня землю и технику любит, - вспоминает Виктор. – И тут осенью повестка пришла. Ну что, надо – значит надо.

Артем с мамой Светланой.

Артем с мамой Светланой.

Фото: Предоставлено героем публикации

24-летний Артем попал в пехоту, его теперь знают под позывным «Зина». А его отец присоединился к гуманитарному батальону Михаила Афонькина и в декабре впервые поехал вместе с ним отвозить теплые вещи, печки и посылки на фронт.

- 12-13 декабря мы выехали в Сватово, 14-го были в Донецке, следующим утром пораньше двинулись к Артему. Ничего не загадывали: по пути и мосты взорванные встречали, и много чего еще. Но так получилось, что мы встретились 15 декабря – как раз в этот день у моей жены был день рождения, - рассказал корреспонденту kp.ru Виктор. – Конечно, очень эмоциональная встреча, разговаривал с ним, проглатывая слезы.

Артем, его родители и брат Матвей

Артем, его родители и брат Матвей

Фото: Предоставлено героем публикации

Отец и сын записали видеопоздравление для жены и мамы, а Виктор передал сыну приветы от нее и брата-студента Матвея (он сейчас учится в университете). Но не прошло и месяца, как в январе отец снова отправился на фронт.

- В первый раз мы ездили – с десяток человек на четырех машинах, в этот раз – 6 машин и 17 человек, вот только на этой неделе вернулись, - говорит Виктор. – Я теперь уже член боевой семьи, передаю сослуживцам Артема весточки от родственников. И я не могу относиться к этому равнодушно. Да, мне сложно отрываться от работы, я грузоперевозками занимаюсь, но чего только для детей не сделаешь! Так что, сколько могу — буду ездить, чтобы Артем знал: мы его помним и очень ждем домой.

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