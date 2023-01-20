Обнять сына: отец стал водителем гумконвоя, чтобы повидать мобилизованного сына

Виктор из Раменского района Московской области проехал тысячу километров, чтобы обнять сына. Фото: Кадр видео

Виктор из Раменского района Московской области проехал тысячу километров, чтобы обнять сына.

- Артем закончил университет, отслужил в армии, вернулся, устроился в фермерское хозяйство, мы с ним трактор даже купили. Уж больно он у меня землю и технику любит, - вспоминает Виктор. – И тут осенью повестка пришла. Ну что, надо – значит надо.

Артем с мамой Светланой. Фото: Предоставлено героем публикации

24-летний Артем попал в пехоту, его теперь знают под позывным «Зина». А его отец присоединился к гуманитарному батальону Михаила Афонькина и в декабре впервые поехал вместе с ним отвозить теплые вещи, печки и посылки на фронт.

- 12-13 декабря мы выехали в Сватово, 14-го были в Донецке, следующим утром пораньше двинулись к Артему. Ничего не загадывали: по пути и мосты взорванные встречали, и много чего еще. Но так получилось, что мы встретились 15 декабря – как раз в этот день у моей жены был день рождения, - рассказал корреспонденту kp.ru Виктор. – Конечно, очень эмоциональная встреча, разговаривал с ним, проглатывая слезы.

Артем, его родители и брат Матвей Фото: Предоставлено героем публикации

Отец и сын записали видеопоздравление для жены и мамы, а Виктор передал сыну приветы от нее и брата-студента Матвея (он сейчас учится в университете). Но не прошло и месяца, как в январе отец снова отправился на фронт.

- В первый раз мы ездили – с десяток человек на четырех машинах, в этот раз – 6 машин и 17 человек, вот только на этой неделе вернулись, - говорит Виктор. – Я теперь уже член боевой семьи, передаю сослуживцам Артема весточки от родственников. И я не могу относиться к этому равнодушно. Да, мне сложно отрываться от работы, я грузоперевозками занимаюсь, но чего только для детей не сделаешь! Так что, сколько могу — буду ездить, чтобы Артем знал: мы его помним и очень ждем домой.