Мастер-классы в культурных центрах Москвы: Перформанс - на «ЗИЛе», акробатика - в «Меридиане»

Рассказываем, куда сходить и чем заняться Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Культурные центры столицы зовут взрослых и детей на мастер-классы. Вход везде свободный, по предварительной регистрации. На занятиях можно не только научиться чему-то полезному, но и просто интересно провести время. Рассказываем, куда сходить и чем заняться.

ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ!

«ЗИЛ» устраивает для детей 6 - 12 лет открытые занятия в мастерской танца и перформанса. Опытный хореограф научит контемпорари - современному танцу, сочетающему импровизации, восточные телесные практики, пластику, исполнение композиций босиком. Для него можно взять любую музыку или вообще танцевать в тишине. Эта техника развивает у детей моторику.

Когда: 13 октября, 17.00 - 19.30, регистрация.

Как добраться: ст. м. «Автозаводская», ул. Восточная, д. 4, корп. 1.

КРАСОТА ИЗ НЕНУЖНЫХ ВЕЩЕЙ

Желающие узнать секреты декупажа могут прийти в «Новослободский» - на мастер-класс по основам декоративной техники. Под присмотром профессионального художника дети вместе с родителями создадут украшения и разные полезные вещи - брошь, кулон или брелок из необычных материалов. Все необходимое для творчества выдадут на месте.

Когда: 22 октября, 16.00 - 18.00, регистрация.

Как добраться: ст. м. «Савеловская», ул. Сущевский Вал, д. 10А, стр. 2.

САЛЬТО И КОЛЕСО

«Меридиан» научит акробатике и жонглированию в цирковой студии «Дебют». Детям 6 - 12 лет покажут основные акробатические прыжки, например, колесо, сальто, фляк назад, а также простые приёмы жонглирования. Участникам нужно принести с собой спортивную одежду, не сковывающую движение, носочки и удобную сменную обувь, желательно кроссовки.

Когда: 15 октября, в 17.00, регистрация.

Как добраться: ст. м. «Калужская», «Воронцовская», ул. Профсоюзная, д. 61.

ПЕЙЗАЖ ДЛЯ ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ

В культурном центре «Москвич» во время художественного мастер-класса участникам в возрасте от 16 лет и старше устроят настоящую арт-терапию. Можно будет нарисовать пейзаж для достижения внутреннего баланса. Просто смешивайте краски, соединяйте цвета, фантазируйте. Как обещают организаторы, работа над картиной поможет расслабиться, забыть о проблемах и подарит хорошее настроение.

Когда: 16 октября, в 14.00, регистрация.

Как добраться: ст. м. «Текстильщики», «Кузьминки», ул. Люблинская, д. 4, корп. 1А, торгово-пешеходный комплекс (ТПК) «Мост».

ЛЕЙСЯ, ПЕСНЯ

Студия академического вокала «Орфей» работает в культурном центре «Загорье» каждую неделю. Сюда могут прийти на занятия желающие в возрасте от 16 до 70 лет. Любителям пения помогут развить музыкальный слух и научат азам сольфеджио. Ученики студии выступают на сольных концертах, устраивают дружеские вечера встреч с другими коллективами, а также придумывают тематические, праздничные и юбилейные программы.

Когда: по вторникам - 16.00 - 22.45, по воскресеньям - 14.00 - 18.00, подробнее - по тел. (495) 329-85-93.

Как добраться: ст. м. «Царицыно», ул. Загорьевская, д. 1, корп. 1.

НА ТЕАТРАЛЬНЫХ ПОДМОСТКАХ

Дом культуры «Стимул» проводит театральные занятия для женщин и мужчин в возрасте от 50 до 75 лет. На уроках по сценической речи покажут, как правильно и чётко разговаривать. Обучение актерскому мастерству поможет избавиться от зажимов, раскрепоститься и чувствовать себя свободно на сцене. Участники ставят спектакли по произведениям российских и зарубежных писателей и поэтов.

Когда: по средам, с 11.00 до 15.00, запись.

Как добраться: ст. м. «Волгоградский проспект», Сибирский пр-д, д. 2, стр. 5.

ПРОКАЧИВАЕМ ЧУВСТВО ЮМОРА

Тренинг по риторике «Речь как инструмент влияния» проводят каждую неделю в доме культуры «Гайдаровец». Опытный лингвист научит не бояться выступать перед аудиторией и отвечать на каверзные вопросы, поможет прокачать чувство юмора, раскроет секреты разных речевых техник и словесных манипуляций. На занятии для развития речи предложат, например, поиграть в настольные и подвижные игры или импровизировать в мини-сценках.

Когда: ближайшее занятие - 15 октября, в 19.00, регистрация.

Как добраться: ст. м. «Курская» (кольцевая), ул. Земляной Вал, д. 27, стр. 3.

ВОСК И НЕМНОГО ЦВЕТА

Культурный центр «Москворечье» проводит мастер-класс по воскографии в технике граттаж. В нем могут участвовать дети от 6 лет и взрослые. Художник творческой изостудии «Улей» покажет, как создать рисунок на плотной бумаге или картоне с помощью процарапывания острым инструментом или пером. Сам лист при этом заранее заливают воском и покрывают чёрной или цветной тушью. Каждый участник сможет сотворить необычную картину, похожую на линогравюру, и забрать ее домой.

Когда: 13 октября, с 16.00 до 18.00, можно прийти без записи. Подробнее об этом и других занятиях в афише.

Как добраться: ст. м. «Кантемировская», Каширское ш., д. 52.