Два кластера для МГТУ имени Баумана готовы на 90 процентов

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.

Для МГТУ имени Баумана строятся два новых кластера - Центр биомедицинских систем и технологий и Инжиниринговый центр наземных транспортно-технологических систем.

«Здания достроят в следующем году, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Они готовы уже на 90 процентов. Рядом с корпусами началось благоустройство».

По его словам, в строениях завершаются фасадные работы. При этом фасады «Биомеда» уже остеклены полностью. Кроме того, на финишной прямой в каждом здании отделка и монтаж оконечных устройств инженерных систем.

КОНКРЕТНО

Напротив будущего Центрального кластера и Квантум парка появятся два новых корпуса - каждый высотой в 4 этажа. Их площадь - 5 000 квадратных метров.

В них разместятся Центр биомедицинских систем и технологий - кластер площадью более 2 200 квадратных метров. Здесь будут проводить современные образовательные программы в области инженерии, а также исследования и разработки в области биоинженерии и биофотоники, аддитивной (3Д) печати.

Второе здание по соседству займёт научно-образовательный кластер «Инжиниринговый центр наземных транспортно-технологических систем» площадью более 3 100 квадратных метров. Этот кластер нацелен на научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую работу. В нем в том числе будут создавать опытные образцы, а также обучать по образовательным программам в области наземных транспортно-технологических машин и комплексов.

ФИШКА

Здания выглядят строго и спроектированы невысокими, но именно благодаря этому они составят единый гармоничный комплекс с ранее построенными корпусами вуза. При этом новые строения за счет современного архитектурного решения станут частью общей композиции проекта развития территории МГТУ имени Н. Э. Баумана.

«Главный вход в здание Центра биомедицинских систем и технологий со стороны Бригадирского переулка будет дополнен масштабным порталом, - рассказал Загрутдинов. - Строители заняты сейчас облицовкой архитектурного элемента анодированными алюминиевыми листами золотистого цвета».

А витражные фасады Инжинирингового центра наземных транспортно-технологических систем украсит декоративный рисунок. Эти конструкции уже заполняют двухкамерными стеклопакетами с художественной печатью и кассетами с керамогранитом.