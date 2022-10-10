В 2023 году в Москве после реконструкции откроется дом сестринского ухода «Даниловский»

Мэр напомнил, что в медцентре осталось обновить только один корпус Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Мэр Москвы Сергей Собянин побывал сегодня, 10 октября, в реконструируемых корпусах Московского многопрофильного центра паллиативной помощи.

«Мы продолжаем реконструкцию и создание современной паллиативной помощи в Москве, - сказал Собянин. - На сегодня 11 корпусов работают уже в высоком стандарте, с хорошим оснащением, оборудованием, мебелью».

Мэр напомнил, что в медцентре осталось обновить только один корпус.

«Здесь сделан центр паллиативной помощи «Даниловский», который будет обслуживать шесть районов Москвы выездными бригадами, - уточнил Собянин. - В стационарном режиме созданы все современные условия. С февраля месяца начнется прием пациентов. Сейчас работы завершаются, идёт пуско-наладка оборудования, дооснащение центра».

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

В доме сестринского ухода «Даниловский» разместятся:

- 84 койки для пациентов с разными диагнозами;

- комфортные палаты на 1 - 2 человек с кроватями с антипролежневыми матрасами и электроприводом, отдельным санузлом, телевизором, холодильником, шкафом и другой необходимой мебелью. В каждой палате - потолочные подъёмники для перемещения маломобильных и лежачих пациентов;

- около 600 единиц современной медицинской техники и медизделий, среди которых, например, аппарат УЗИ и мобильный рентген-аппарат, позволяющие проводить диагностику у постели больного;

- выездная служба для жителей соседних районов - Замоскворечье, Даниловский, Таганский, Басманный, Якиманка, Донской;

- координаторы и волонтеры благотворительного фонда помощи хосписам «Вера».

В здании и около него проложат удобные маршруты, которые позволят пациентам проводить больше времени на свежем воздухе, в просторных коридорах и холле.

ЦИФРЫ

С января по сентябрь 2022 года паллиативную медицинскую помощь в столичных стационарах получили 9 690 взрослых пациентов и 590 детей.

В 2021 - 2022 годах капитально отремонтированы три здания для паллиативных пациентов: главный корпус центра, бывшие корпуса больниц имени Демихова и имени Юдина.

В планах - капитальный ремонт второго корпуса центра на улице Двинцев.