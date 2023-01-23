Для участников реновации в Перово строят и проектируют тринадцать жилых домов

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.

На востоке столицы в районе Перово сегодня возводят и проектируют 13 жилых домов для переселенцев реновации.

«В стадии строительства находятся 8 зданий, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Их жилая площадь составляет 96,9 тысячи квадратных метров».

По его словам, проекты еще пяти домов уже разрабатываются. Их площадь - 77,8 тысяч квадратных метров.

«C момента старта программы реновации в районе Перово ввели в эксплуатацию 4 жилых дома жилой площадью 38,8 тысяч квадратных метров, - уточнил руководитель столичного департамента Рафик Загрутдинов. - Всего же по программе реновации в районе новые квартиры получат жители 196 жилых домов».

КОНКРЕТНО

Новые дома появятся на таких улицах:

• 1-я Владимирская ул., з/у 47/1 (вл. 47)

• 2-я Владимирская ул., вл. 13

• 3-я Владимирская ул., з/у 23 (вл. 23)

• Металлургов ул., вл. 30

• Металлургов ул., вл. 56

• Новогиреевская ул., вл. 24А/1, 24А/2 (вл. 24А)

• Перовская ул., з/у 6А (вл. 6А)

• Плющева ул., вл. 15/3

Напомним, что с запуска реализации программы реновации в столице было введено в эксплуатацию 233 жилых дома и три миллиона квадратных метров.

НА ЗАМЕТКУ

Вся информация о программе - в спецпроекте mos.ru: https://www.mos.ru/city/projects/renovation/.

Подробнее о квартирах и домах для участников программы: https://www.mos.ru/city/projects/renovation/novie-doma/