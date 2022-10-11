Михаил Дегтярев: «Наши молодые земляки с достоинством защищают честь Хабаровского края»

Вопрос запуска в регионе нового движения для молодых людей подняли на совещании краевого правительства. Фото: правительство Хабаровского края

Перспективы будущего поколения неоднократно обозначались одним из приоритетных направлений работы губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева и его команды. Именно мерам поддержки молодежных проектов было посвящено совещание краевого правительства.

Глава региона подчеркнул, что край богат талантливой молодежью, способной добиваться успеха.

- Их имена звучат на всероссийских олимпиадах. Наши молодые земляки с достоинством защищают честь края на всероссийских спортивных соревнованиях, творческих конкурсах, фестивалях, форумах. И мы ими гордимся! – начал заседание Михаил Дегтярев.

Достойные результаты демонстрируются, в том числе, благодаря системному подходу к работе с подрастающим поколением. Основная целевая аудитория молодежной политики – школьники, студенты и молодые семьи – получают новые знания и навыки в таких направлениях, как волонтерство, патриотическое воспитание и молодежное предпринимательство. Отдельного внимания со стороны губернатора удостоились добровольцы, принявшие участие в акции «Мы Вместе».

- Сейчас ее волонтеры сосредоточены на помощи мобилизованным гражданам и их семьям через центры поддержки, которые уже созданы в каждом районе. Это важная работа, которую люди оценивают очень высоко, - отметил губернатор.

Согласно докладу исполняющей обязанности председателя комитета по делам молодежи правительства региона Амалии Шихалевой, в крае проживает более 378 тысяч молодых людей, большая часть из которых, логично, приходится на Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре. В интересах воспитания детей и самореализации молодежи, в июле президентом России был подписан закон, предполагающий создание российского движения детей и молодежи.

- Для его исполнения нам, субъектам Российской Федерации, надлежит подготовить инфраструктуру. В том числе организационную, материально-техническую и кадровую. Поэтому поручаю комитету по делам молодежи краевого правительства совместно с министерством образования и науки, органами местного самоуправления подготовить план действий по запуску в регионе Общероссийского движения детей и молодежи в крае! – сказал Михаил Дегтярев.

Новшества окажут содействие реализации государственной политики в интересах детей и молодежи, воспитанию детей, их самореализации и организации досуга.

Кроме того, в регионе идет работа по созданию пилотного центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи. На прошлой неделе глава региона Михаил Дегтярев дал поручение выйти с инициативой и подготовить обращение на имя Юрия Трутнева, полпреда президента России в ДФО по данному направлению.