В Домодедово задержали россиянина, который пытался увезти с собой в Ташкент 47 тысяч долларов

В столичном аэропорте Домодедово задержали контрабандиста Фото: Андрей АБРАМОВ

В столичном аэропорте Домодедово задержали контрабандиста, который пытался вывезти из страны крупную сумму в валюте. Россиянин собирался вылететь в Ташкент, но был остановлен для досмотра сотрудниками таможни.

- При устном опросе мужчина путался в показаниях и пытался занизить имеющуюся при себе сумму. Изначально он заявил, что перевозит 6 тысяч долларов и 2 тысячи рублей, однако инспекторам предъявил почти 11 тысяч долларов США и 13 тысяч рублей, - рассказывают в пресс-службе Федеральной таможенной службы.

Пассажира решили досмотреть. Как выяснилось, основная часть контрабанды была запрятана в самых разных местах. Например, в рюкзаке и сумке с ноутбуком мужчина пытался вывезти 20 тысяч долларов. В чемодане, который должен был быть сдан в багаж, обнаружились еще 16 тысяч евро и 4 тысячи рублей.

Напомним, со 2 марта в России действует запрет на вывоз из страны иностранной валюты на сумму, превышающую 10 тысяч долларов. В здесь получилась сумма, которая перекрывает разрешенную почти в пять раз - $47 тысяч.

Возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда наличных денежных средств в крупном размере».

В Ташкент «турист» пока так и не улетел. Его задержали. Как объясняют эксперты, статья относится к легким, наказание за нее не предусматривает реального срока лишения свободы. Поэтому россиянина через какое-то время могут отпустить и под подписку о невыезде. Но в дальнейшем ему грозит штраф, который в 3-10 раз превышает изъятую сумму, либо - два года исправительных работ.