Животик пациентки и полмиллиона рублей: Известный пластический хирург заявил в полицию о вымогательстве

Пластический хирург Вардан Хачатрян . Фото: drvardan.com

Последние несколько дней одной из главных тем на десятках анонимных телеграм-каналов стала история известного пластического хирурга из Москвы. Вардана Хачатряна, специалиста по коррекции женских грудей и поп, обвинили в… домогательствах. Сообщается: одна из бывших пациенток написала заявление в СК, женщина обвиняет Хачатряна в - как бы это назвали в заграницах - харасменте. Якобы доктор позволял себе не только фривольные шуточки в отношение отходящих от наркоза красавиц разного возраста, но и большее. Трогал, щупал, предлагал. Как утверждают неназванные источники, пострадавших - десятки.

Правда источники в двух силовых ведомствах, которые по своему профилю должны заниматься расследованиями подобных историй, сообщили KP.RU: обнаружить в базах подобное заявление не удалось.

Тем временем стало известно, что хирург и сам написал заявление. В полицию. О вымогательстве.

Адвокат Рубен Маркарьян, который представляет интересы Вардана Хачатряна, называет информацию о якобы домогательствах со стороны его клиента «вбросом».

- Все эти сообщения начались 30 сентября. Сначала об этой «истории» написал крупный русскоязычный телеграм-канал, который зарегистрирован в США, а потом ее подхватили еще несколько десятков каналов поменьше. На одном из сайтов с украинским доменом появилось объявление о поиске «пострадавших», которым обещают за их историю выплаты компенсаций в 25 млн рублей.

- Пишут, что на Хачатряна подано заявление в Следственный комитет.

- Нам о таком заявлении ничего не известно. Если бы оно было, моему клиенту наверняка бы уже позвонили, пригласили на беседу. Ничего этого нет.

По словам адвоката, кампанию против доктора могла организовать одна из бывших клиенток, которую Хачатрян оперировал несколько месяцев назад. По данным KP.RU, ей делали пластику живота.

- Была одна такая женщина, которой не понравился результат, она через какое-то время вернулась и потребовала, чтобы хирург вернул ей 500 тысяч рублей, - говорит Маркарьян. - Но никаких медицинских показаний того, что работа сделана некачественно, не было. Поэтому возврат денег не предусматривался. Тогда женщина сказала: я во время операции была без сознания и я не знаю, что вы со мной в это время могли делать! (Намекая на интимные «действия», - Авт.). Угрожала, что пожалуется мужу. Вчера мы написали в один из московских отделов полиции заявление о вымогательстве.

Справедливости ради отметим, что корреспондент KP.RU связывался с женщинами, которые в комментариях телеграм-канала Вардана Хачатуряна обвиняли его в «домогательствах» (не к ним, а вообще). Мы пытались найти через них ту самую пострадавшую. Или других пострадавших. Из десятка аккаунтов, которым написали, не ответил ни один.

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