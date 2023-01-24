Москвичам напомнили, как восстановить семейный бюджет после праздников

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Аналитики подсчитали, сколько москвичи потратили в зимние каникулы. По данным аналитического ресурса «Чек Индекс», средний чек на покупку одежды и обуви по сравнению с прошлым годомв столице вырос на 4% и составил 5957 рублей. В кафе и столовых в январские каникулы жители Москвы тратили в среднем 890 рублей, что на 19% больше, чем в 2022 году. Выросли расходы и на покупку фастфуда, средний чек на это оказался выше на 15% и составил 594 рубля. И это далеко не все траты москвичей, не надо забывать про покупку подарков, застолья и развлечения. Неудивительно, что в январе многим приходится затягивать пояса и экономить, ведь до следующей зарплаты далеко. Но есть работающие способы пополнить бюджет и навести порядок с финансами.

ФИНАНСЫ - ПОД КОНТРОЛЬ

Прежде всего, оцените свое финансовое положение. Проведите ревизию банковских карт, счетов, долгов, вспомните основные траты, которых никак не избежать (например, оплата коммунальных услуг). Создайте общую картину материального положения и зафиксируйте ее на бумаге. Фиксация расходов приучает к дисциплине.

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БОНУСЫ И БАЛЛЫ - В ДЕЛО

Часто, совершая покупку, мы получаем баллы, которые потом можем использовать во время следующего шопинга. Вспомните, может и у вас такие есть. К примеру, держатели карт «Мир», зарегистрированные в программе лояльности платежной системы «Мир», и участвующие в акции «Меняйте Приветы на кешбэк и скидки», с ноября по декабрь прошлого года копили бонусные баллы, совершая ежедневные покупки. К слову, у зарегистрированных пользователей программы лояльности баллы могли накопиться автоматически, так как задания состояли из обычных трат – потратить определенную сумму в категории косметика, сходить в ресторан, совершить несколько покупок по карте.

Теперь настало время тратить. В январе эти баллы можно обменять на призы - кешбэк на определённые категории покупок или скидочные промокоды. Например, получить кешбэк 5% на кафе и рестораны или 3% за покупки на заправках. Также за виртуальные баллы доступен промокод на покупку товаров от известных брендов:«Папа Джонс», «Самокат», «Золотое Яблоко». Потратить баллы можно до 31 января 2023 года, иначе они сгорят.

ВНИМАНИЕ НА СКИДКИ

Январь традиционно считается самым безденежным месяцем в году. Люди потратились на новогодние праздники и в начале года начинают экономить. Продавцы это прекрасно понимают, поэтому стараются привлечь покупателя хорошими скидками. Именно в январе стартуют распродажи, на которых по выгодной цене можно купить практически все, начиная от парфюмерии, одежды и заканчивая предметами интерьера, продуктами и бытовой химией.